Zoé Robledo destapó a la prima hermana de AMLO para buscar la gubernatura de Chiapas

(Foto: Facebook/manuelitaobradornarvaez)

Cinco días después que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que no buscará la gubernatura del estado de Chiapas en 2024, este sábado destapó a la diputada federal Manuela del Carmen Obrador Narváez como aspirante a candidata por Morena.

Se trata de la prima-hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha pregonado en sus conferencias matutinas de los últimos cinco años que, desde que llegó al poder, “se acabó el nepotismo” en el gobierno.

Al grito de “¡gobernadora, gobernadora!”, durante un evento realizado en el rancho La Terna, en Tuxtla Gutiérrez, Robledo Aburto abrazó a Manuela y le pidió junto a Carlos Morales, alcalde de la ciudad, que recorran el estado de Chiapas para explicar “qué es el obradorismo y de lo qué es capaz de la decisión que tomamos”.

“Le he pedido a Manuelita Obrador y a Carlos Morales, que los dos, en equipo, salgan a caminar, salgan a encontrarse con la gente [...] A que digan que esto hay y tiene futuro y que esto no es el final de nada. Es el principio de una nueva batalla”

(Foto: Facebook/RobledoZoe)

Por su parte, Manuela Obrador expresó que en Morena no van a permitir que los “saqueadores del erario” regresen al poder en el 2024.

Cabe mencionar que desde junio pasado, Zoé Robledo reconoció su interés de relevar al también morenista Rutilio Escandón como gobernador de Chiapas. Sin embargo, el pasado 21 de agosto AMLO confirmó que el funcionario “desistió de sus aspiraciones” y que permanecerá en su cargo para terminar de implementar la transición del Insabi al IMSS-Bienestar.

“Es muy querido en Chiapas y tiene posibilidad, pero me dio un gusto enorme, y esto yo se los reconozco mucho […] porque me buscó que le urgía hablar conmigo el viernes, el jueves y fue a decirme que él no quiere abandonar el proyecto del Seguro”, relató.

Pero ese mismo día, horas antes, el equipo de trabajo de Zoé Robledo había difundido en redes una encuesta en donde éste figuraba como el puntero indiscutido entre los aspirantes a la gubernatura.

El presidente López Obrador reveló que Zoé RObledo declinó su intención por convertirse en gobernador. (Infobae)

Tras ello corrió rápido corrió la versión de que, supuestamente, fue la publicación de esa encuesta en un rotativo de circulación nacional lo que “molestó” a López Obrador y por ello pidió “bajar” a Robledo Aburto.

“El presidente le dijo (a Zoé) ‘no vas’, así de simple”, declaró al respecto Francisco Rojas, exalcalde panista de Tuxtla Gutiérrez e histórico político opositor

Y sobre la probable candidatura de Manuela Obrador, comentó: “Se ve luego, luego la imposición”.

Su trayectoría

(Foto: Facebook/manuelitaobradornarvaez)

Con 52 años de edad y una licenciatura en Economía, Manuela del Carmen Obrador Narváez actualmente es diputada federal por el distrito electoral número 1, con sede en Palenque, desde el año 2018.

Señalada por otros medios como la fundadora de Morena en Chiapas, en 2015, fue candidata a legisladora por primera vez gracias al apoyo del presidente López Obrador.

En 2020, ya como diputada federal, impulsó la construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIP) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Campus Palenque, donde estuvo acompañada de Beatriz Gutiérrez Müller, entonces presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, y del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.

En algunas publicaciones donde la etiquetan se observa a la diputada en eventos oficiales acompañada de Zoé Robledo y el presidente de Morena, Mario Delgado. Mientras que en su cuenta de Facebook tiene fotografías junto al presidente López Obrador y otros simpatizantes del partido guinda.