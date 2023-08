Revista expone promesas incumplidas a damnificados del 19-S; “Una pena en lo que ha derivado este medio”, revira Sheinbaum

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Desilusionada, la aspirante a la candidatura presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “una pena” el rumbo de la revista Proceso, publicación históricamente conocida por su aguda labor crítica.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la exmandataria capitalina recordó que tuvo el “privilegio” de conocer al reconocido periodista Julio Scherer García, fundador y director de de Proceso entre 1976 y 1996, a quien calificó como una “persona excepcional”.

Sheinbaum Pardo reveló que fue voluntaria para repartir ejemplares de la revista, pues “el autoritarismo” de administraciones pasadas no concedía espacio a su distribución comercial.

No obstante, Proceso cayó de la gracia de Claudia Sheinbaum este domingo, luego de que apareció en su portada por la publicación de un reportaje en el que exponen sus promesas incumplidas a damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, cuando aún era Jefa de Gobierno.

Palabras vacías y falsas promesas

En la pieza periodística, titulada “Damnificados del 19-S denuncian ‘lucro’ gubernamental y electoral en la CDMX”, la reportera Sara Pantoja recoge testimonios de personas afectadas por el temblor de magnitud 7.1 que provocó el colapso de diversos inmuebles y dejó más de 3 mil edificios dañados.

Según datos del Instituto de Vivienda de Ciudad de México, se contemplan 3 mil 558 viviendas a reconstruir o rehabilitar; del total, sólo 687 multifamiliares o departamentos están en “condiciones” para iniciar las obras, es decir, sólo un 28.9 por ciento del total a cubrir antes de finalizar la actual administración.

A casi seis años del sismo, a pesar de reiteradas promesas de la administración capitalina, faltan por entregar muchas viviendas; incluso, los damnificados han denunciado que las autoridades pretenden imponer condiciones injustas para construir las viviendas y vendérselas a crédito.

Aunque una de las principales promesas de campaña de Claudia Sheinbaum fue que los afectados no iban a ser deudores de la banca, estos señalaron al Invi por ofrecer créditos a 20 años, a pesar de que sólo puede pagar la construcción de departamentos de 65 metros cuadrados y de que muchos son personas de la tercera edad y sólo algunos son pensionados.

De acuerdo con una damnificada, el “lucro” del Invi consiste en que “construye con las constructoras que ellos eligen… Nos han hecho tres o cuatro proyectos que cuestan dos o tres millones de pesos. ¿por qué los desechan? ‘¡Ay!, es que no son financieramente viables’. ¡Cómo no van a ser si me lo estás cobrando! Sus argumentos ya no tienen sentido”.

En el mismo sentido se expresaron otros afectados, que denunciaron “maltrato, revictimización, discriminación, dilación en trámites, opacidad” y hasta la cancelación de proyectos ejecutivos aprobados porque “salen muy caros”, situación que continúa hasta la actualidad, durante la gestión de Martí Batres Guadarrama, y por la que la propia Claudia Sheinbaum se ha lavado las manos.

En respuesta al reportaje, la exmandataria capitalina consideró que “es una desilusión y una pena en lo que ha derivado este medio”.