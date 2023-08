Bárbara de Regil defiende a su hija Mar tras críticas por irse del concierto de Taylor Swift: “Las carencias que tienen”

Bárbara de Regil y Mar de Regil (Captura de pantalla)

Mar de Regil fue duramente criticada después de asistir el 24 de agosto al primer concierto que Taylor Swift dio en el Foro Sol de la CDMX e irse horas antes de que terminara el show. Ante la ola de inconformidad, Bárbara de Regil rompió el silencio y lanzó un contundente mensaje a los detractores de su hija, mejor conocidos como haters.

La joven, quien es estudiante de moda y tiktoker, y su mamá suelen ser señaladas por los comentarios o actitudes que tienen en su vida cotidiana, como fue el caso de su más reciente polémica donde Mar quiso vender unas pinturas de su autoría a precios muy altos.

Qué dijo Mar de Regil sobre irse del concierto

Fue a través de redes sociales, donde la hija de Bárbara de Regil compartió un reel en donde se le ve muy sonriente, con ropa entallada y haciendo algunas poses.

“Este es un mensaje para todos mis haters que están ahí afuera... Si no te gusta lo que hago, pero estás viendo todo lo que estoy haciendo, sigues siendo mi fan”, colocó en un texto escrito en inglés.

La famosa se fue del concierto de Taylor Swift antes de que terminara (IG/marderegil._)

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios de los internautas explotaron en contra de la joven de manera categórica.

“Ya déjenla se salió porque no sabe inglés ni se sabe las canciones es válido porque tanto hate”. “Deberías vestirte de humildad, no es tan caro y se ve mejor”. “Crees que harás cambiar a la gente de opinión por postear cosas así? Literalmente solo les das más material”. “El único problema en todo esto es que no piensa las cosas dos veces antes de subirlas, hay que echarle más coco a la vida y más cuando tanta gente te sigue”, son algunas de las menciones que aparecieron.

Bárbara de Regil defiende a Mar

La actriz de Cabo no se quedó callada y apareció en la caja de comentarios de la publicación de Mar en Instagram, para defenderla y también mandarle un contundente mensaje a los haters.

“Jajajajaja amé el video. Oye, Neni, el exceso de opiniones todas y cada una lit cada que leas una opinión lo que ves te dice: cómo es la persona, cómo vive, qué carencias tienen”.

Bárbara de Regil y Mar de Regil (Instagram marderegil._)

Una vez más los internautas reaccionaron a estas palabras y explotaron contra Bárbara y Mar: “Pues se nota la carencia de educación de tu hija, y la falta de coherencia, lógica y pensamiento crítico de ambas. No se les puede pedir mucho”. “Enséñale a tu hija humildad para que México la quiera, en lugar de decirle si te dicen tonta ellos son tontos”. “Igualito que con los videos de su hija. Nos muestran a una persona cero empática, con cero responsabilidad afectiva, con mucha necesidad de mostrar superioridad y atención, y con cero gracia. Si, tienes razón, todo lo que hacemos es reflejo de nosotros”.