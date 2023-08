¿No era fan de verdad? Mar de Regil abandona concierto de Taylor Swift horas antes del final y swifties la critican

Taylor swift y mar de regil (Archivo/Ig marderegil-:)

El pasado 24 de agosto se llevó a cabo el primer concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México. Miles de swifties asistieron al recinto para escuchar el show de aproximadamente tres horas y Mar de Regil no se quedó atrás. Sin embargo, la influencer volvió a colocarse en el ojo del huracán tras abandonar el lugar horas antes de que terminara el evento.

Esto generó todo un debate en redes sociales, pues aunque algunos usuarios defendieron la decisión de la joven, otros no dudaron en lanzar comentarios de enojo y decepción.

Por qué Mar de Regil abandonó concierto de Taylor Swift

Las puertas del Foro Sol se abrieron pasado el mediodía y algunos de los más fieles seguidores de Taylor llegaron desde muy temprano para intercambiar brazaletes de la amistad, comprar mercancía y comenzar a vivir la fiebre swiftie.

El concierto inició ya entrada la tarde-noche y, desde su cuenta de Instagram, Mar de Regil mostró que asistió al evento con algunas de sus amigas.

Taylor soprendió a sus fans con dos canciones en acústico. (Captura de pantalla @TheSwiftSociety)

En las publicaciones se ve a la hija de Rosario Tijeras mientras grababa algunas de sus canciones favoritas. No obstante, de pronto apareció en un video a las afueras del recinto.

“Bueno, gente, ya me voy del concierto de Taylor Swift, no lo terminé, no me quedé hasta el final”, comenzó a decir.

La estudiante de moda ahondó en que su decisión partió debido a que comenzó a presentar malestar físico y prefirió retirarse a su casa.

“No sé si es la colita de caballo o qué pasa, pero me duele la cabeza. Ya me quiero ir a descansar, ya vine un ratito y ya me retiro”, puntualizó.

Usuarios en redes sociales debaten al respecto

El clip rápidamente se viralizó en diferentes plataformas y los internautas tuvieron opiniones encontradas sobre la decisión de Mar de Regil.

La influencer se fue horas antes Crédito: (Ig marderegil)

Algunos defendieron que la joven hiciera lo que quisiera: “Cada quien hace lo que quiere con sus cosas, no seas envidiosa. Enróscate víbora”. “Mame raza, la mar de regil pago su boleto y ella puede decidir si se va a los 15 minutos si quiere por la razón que quiera dejen vivir chingad* madre”.

Pero no todo fue bueno para la joven, ya que otros usuarios arremetieron contra ella, debido a que el concierto tuvo una amplia demanda y muchos fans que querían ver el show completo se quedaron sin posibilidad de acceder.

“No puedo creer a Mar De Regil , yéndose del Eras Tour de Taylor Swift 2 horas antes de que acabara, y mientras tanto millones de swifties sin boleto”. “Jajajaja wey literal mar de regil es odiosa a más no poder, es de esas tipas que hacen cosas solo porque todos las hacen. díganme quien en su sano juicio se sale de que casi a la mitad del concierto de taylor swift”, son algunas de las menciones que se leen en Twitter.