Tras comentarios transfóbicos, Carlos Santana ofrece disculpa a sus fans

Carlos Santana se disculpó por comentarios considerados transfóbicos

Después de que se difundiera un video en el que aparece haciendo comentarios transfóbicos, el cantante Carlos Santana se disculpó por lo dicho, pues aseguró que no quiso lastimar a nadie.

Fue a través de su cuenta de Facebook, que el cantante Carlos Santana enfrentó las críticas por lo que comentó durante una de sus presentaciones musicales.

“Lo siento por mis comentarios insensibles”, inició su publicación el legendario cantante nacido en Guadalajara, Jalisco.

El artista radicado en Estados Unidos señaló que sus comentarios “no reflejan que quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas”.

Agregó, que al darse cuenta de que lo que dijo hirió a la gente, quiso aclarar que esa no era su intención. “Me disculpo sinceramente con la comunidad transgénero y con todos los que he ofendido”.

Decidido a limpiar cualquier rastro de transfobia en su discurso, Carlos Santana apuntó que “quiere honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas, sean LGBTQ o no. Este es el planeta del libre albedrío y a todos nos han dado este regalo”.

Así que adelantó que perseguirá este objetivo para ser feliz y divertirse, “y que cada uno crea lo que quiera y siga en sus corazones sin miedo. Se necesita coraje para crecer y brillar en la luz que eres y para ser verdadero, genuino y auténtico. Crecemos y aprendemos a brillar nuestra luz con Amor y piropos”.

El cantante señaló que no era su intención lastimar a nadie

¿Qué dijo Carlos Santana durante un concierto?

Un video grabado durante un concierto ofrecido a finales del mes de julio por Carlos Santana, descubrió al cantante dando su opinión sobre la transexualidad.

“Cuando Dios nos hizo a ustedes y a mí, antes de salir del vientre, ya sabes quién y qué eres. Después, cuando creces, ves cosas y comienzas a creer cosas que podrían sonar bien, pero sabes que están mal”, dijo el músico entre canción y canción.

Pero el guitarrista fue más lejos, afirmando que sólo existen dos géneros: “Porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, eso es todo. Lo que quieras hacer en el closet, es tu asunto. Con eso estoy de acuerdo”.

Pero no detuvo ahí su reflexión, y se apoyó en la forma de pensar del comediante Dave Chapelle, quien ha sido señalado como transfóbico. “Así soy, como mi hermano Dave Chapelle”, dijo Carlos Santana mientras juntaba sus manos durante uno de sus conciertos.

El cantante fue criticado por lo que dijo en uno de sus conciertos

El usuario de las redes sociales que hizo público el video, explicó que asistió al recital del intérprete junto a su familia, donde fueron testigos de lo expresado por el cantante. “Se detuvo y se pasó 15 minutos diciendo las palabras anti-trans más impactantes que he escuchado”.

Destacó que al escuchar los comentarios transfóbicos de Carlos Santana, él y sus acompañantes decidieron retirarse del lugar. “Afortunadamente mi compañero captó esto con la cámara”.

Los comentarios del músico llegan en medio de una ola de legislaciones anti-trans en Estados Unidos, donde en varios estados se promueven acciones dirigidas a limitar la atención médica de afirmación de género para los y las jóvenes trans.

Los seguidores de Carlos Santana reaccionaron ante su disculpa de maneras diversas. “Recuerda también, que has sido seguido por personas de todas las religiones, culturas, orientaciones, género y creencias”, escribió uno de ellos.

Uno más renunció a la idolatría que sentía por el artista. “Fui fan tuyo desde que era un niño de los 70, pero ya no después de esas palabras equivocadas. Esta no es una disculpa sincera para mi comunidad. Acciones, no palabras, ganarán esa confianza de nuevo. Puedes hacerlo mejor”.

Aunque tampoco faltaron las palabras de apoyo a los comentarios transfóbicos hechos por Carlos Santana. “¡Me encantó lo que dijo! Es la verdad... ¡Gracias Carlos! Mantén la fe y defiende lo que crees y sabes que es correcto”, señaló una seguidora.