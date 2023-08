Scarlet Gruber tomó noches de terapia tras vivir abusos “sexuales, físicos y emocionales” en serie de Gloria Trevi

Scarlet Gruber fue elegida "de último momento" para encarnar a Gloria Trevi en Ellas so yo; la venezolana se siente afortunada en darle un toque creativo al personaje (Foto: Televisa)

La serie Ellas soy yo ha causado gran revuelo desde su estreno en la plataforma ViX, y ahora el proyecto basado en la historia de Gloria Trevi, según su propio testimonio y el de 60 personas más -como lo ha revelado la productora Carla Estrada-, llegará a la pantalla a través de la señal abierta por Las estrellas el próximo 4 de septiembre.

Protagonizada por la actriz venezolana Scarlet Gruber como la intérprete de Zapatos viejos en su edad adulta y sus primeros años de triunfo en los escenarios, Ellas soy yo le ha significado un reto actoral y personal.

“Este gran reto viene acompañado de muchísima responsabilidad, que sentí apenas supe que iba a interpretar a Gloria, no digo carga, pero sí responsabilidad de saber que el público me va a ver, me va a comparar, van a querer ver esas particularidades que tiene Gloria reflejadas en mí. Me dediqué a estudiarla, a ver entrevistas y conciertos”, compartió la actriz de 34 años en entrevista con el reportero Ernesto Buitrón para su canal de YouTube.

Para darle credibilidad y realismo a su personaje, sobre todo en las escenas cargadas de dramatismo en las que se narran los abusos que vivió la estrella por parte de su productor “César Santiago”, Scarlet se preparó a tal grado que “tanto dolor” repercutió en sus emociones, más allá de la ficción.

El drama que Trevi vivió a finales de los 90, su paso por la cárcel y la muerte de su hija recién nacida serán retratados en "Ellas soy yo" (Foto: Televisa)

“Normalmente con otros personajes yo decía ‘bueno, llego a la casa y me sacudo y se acabó’, con este no, no te puedo mentir. Con este sí fue una carga muy fuerte, una carga que se iba conmigo a la casa y que tenía que deshacerme de ella porque son emociones que manejas, que te llevan a extremos emocionalmente”, expresó.

“Yo personalmente gracias a Dios nunca he vivido ese tipo de abuso sexual, emocional, físico, sin embargo interpretarlo conlleva hacerlo con verdad y significa sentirlo y entregarte a él. Fue realmente retador, yo la herramienta que pude utilizar es la terapia”, compartió la mujer que para obtener el papel de Gloria Trevi tuvo que competir con muchas otras actrices en un largo proceso de casting.

Son cinco actrices las que darán vida a Glora Trevi en sus distintos momentos de vida, de niña a estrella pop renacida (Foto: Instagram)

Gruber refirió que tras sus extenuantes sesiones de grabación en los foros, quedaba tan agotada mentalmente que tuvo que recurrir a ayuda psicológica profesional y así “desprenderse” del complejo personaje.

“Yo grababa desde las nueve de la mañana, llegaba a la casa a las once de la noche, de lunes a sábado, y diario experimentaba un tipo de abuso diferente: físico, sexual, psicológico, entonces yo busqué un terapeuta que me pudo atender a las once de la noche de los jueves y así yo poder deshacerme de todas estas emociones que no me pertenecían, entonces los jueves yo me acostaba a las doce o a la una porque tenía terapia a esa hora de la noche”.

La actriz que incluso estudió un par de años la carrera de Psicología, enalteció a la terapia como herramiento para poder regular las emociones.

“Me funcionó muchísimo porque a veces las emociones se quedan en ti, se quedan en ciertas partes de tu cuerpo y hay que trabajarlo, sanarlo y deshacerte de ellas porque no te pertenecen”, refirió la histrionisa.

Gruber se siente afortunada de poder contar "el lado íntimo" de Gloria, muy distinto a lo que la artista refleja ante los reflectores (Foto: Televisa)

Para desprenderse totalmente del personaje que dará mucho de qué hablar en los próximos meses dada su transmisión en televisión abierta, Scarlet hará un largo viaje.

“Me voy a ir a Japón un mes a soltar este personaje y regreso con todo, Dios pondrá el proyecto perfecto en mi camino para seguir creciendo y evolucionando... este personaje me ayudó también como persona, me volví mucho más consciente del nivel de abuso que existe en el mundo”, cocluyó la famosa.