Sandra Echeverría no espera que su reconciliación con Leonardo de Lozanne funcione (Foto: Instagram@sandraecheverriaoficial)

El pasado noviembre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne dieron a conocer su separación tras 11 años de matrimonio, pero intentaron reconciliarse por el bien de su hijo, Andrés.

Actualmente, estarían aún juntos, pero la actriz no tiene esperanza en que su relación vaya a funcionar, pero se siguen esforzando por mantenerse unidos.

“Más o menos, ahí vamos, todavía estamos viendo si eso va a funcionar o no, la verdad no hay mucha esperanza, ni modo”

La pareja se reconcilió en junio, después de estar separados por seis meses (Instagram: @sandraecheverriaoficial)

Esto lo dio a conocer en entrevista para Ventaneando, donde confesó que, a pesar de que posiblemente no funcione, ella está tranquila porque lo intentaron.

“Todavía no es un ‘no’ definitivo, pero yo la verdad ya la veo complicada, saber que uno luchó hasta el final y que uno se quede sobre todo tranquilo y en paz”

Para finalizar, aseguró que sin importar qué ocurra en el futuro, ambos intentarán seguir juntos por su hijo, a quien llamó “el regalo más grande” que le han dado.

La pareja se casó en 2014 y años después tuvieron a su hijo Andrés (Instagram/@sandraecheverriaoficial)

“Mi hijo es el amor de mi vida, el regalo más grande que me ha dado alguien y me lo dio él, así es que bueno, trataremos de ser un buen equipo para él y ser los mejores papás”, finalizó la protagonista de La Doña: María Félix.

Hasta el momento, Leonardo no ha hecho declaraciones sobre su matrimonio, la última vez que mencionó su reconciliación fue el pasado junio. En aquel entonces, confesó que para ambos se había tratado de un trabajo de todos los días y estaban intentando mejorar.

Sandra Echeverría anunció su separación de Leonardo de Lozanne

A mediados de noviembre de 2022, Sandra compartió en el podcast Señoras Punk que Leonardo de Lozanne y ella habían decidido separarse porque hubo algunos roces entre ellos, pero aún existía amor.

Sandra en alguna ocasión reveló que su boda con el cantante fue incómoda porque él no quería contraer nupcias (Instagram/@leozanne)

“Ahorita estamos en una separación (...) Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”

Explicó que los principales motivos por los que tomaron esta decisión fue porque ya no había empatía ni apoyo en su relación.

“De repente, empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas. De repente uno idealiza a otra persona, quienes que sea de una forma que no es”, detalló la también cantante.

(Instagram: @sandraecheverriaoficial)

También mencionó que estaba tomando terapia para poder afrontar su ruptura e intentaba dar lo mejor de ella con tal de que Andrés estuviera bien.

Tras más de un año de su separación, la pareja anunció que se habían reconciliado y ahora se estaban organizando para tener un proyecto de vida juntos.

Los dos acordaron que las decisiones sobre sus carreras no tomaran caminos diferentes y, de esa forma, ambos se enfocaran en su familia.

Andrés actualmente tiene 7 años y vivía con Sandra durante la separación (Instagram/@sandraecheverriaoficial)

“Pasó el tiempo y dijimos: ‘A ver, ¿qué estamos haciendo? Nos amamos’, yo lo amo a él y él también a mí, creo que eso es lo más importante”, dijo Sandra durante una conferencia de prensa.

Pese a su decisión, ni Echeverría ni el cantante volvieron a compartir fotos juntos en sus redes sociales, sólo lo hicieron cuando anunciaron su reconciliación.

Hicieron hincapié en que habían retomado su relación por Andrés.

Aunado a esto, Echeverría reveló a lo largo de su relación hubo varios errores que cometieron, como el forzarse a hacer cosas que no querían.

Leonardo aseguró que ambos estaban haciendo su mayor esfuerzo por su relación (Instagram/@sandraecheverriaoficial)

Una de las cosas que destapó la histrionisa fue que Leonardo no quería casarse porque ya era divorciado, pero ella sí lo deseaba y fue por eso que llegaron al altar.

Debido a esto, su boda fue algo “incómodo” porque los dos sabían el motivo por el que se habían casado.