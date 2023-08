Colectivos reaccionaron tras la renuncia de Karla Quintana del CNB: “Nunca vino a apoyar”

Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, y Karla Quintana, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Foto: Twitter)

Luego de que Karla Quintana renunció como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), Ceci Flores, líder del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora” se pronunció este jueves al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, la activista señaló que ello no implica un gran cambio para el trabajo de localización de sus seres queridos. Incluso, escribió que aunque el colectivo puso su confianza en la dependencia, “la enterraron junto con los restos de sus desaparecidos”.

“Hay algo cierto: depositamos nuestra confianza en la Comisión, pero la enterraron junto a los restos de nuestros desaparecidos. Siempre fueron más efectivas unas palas y unos corazones llenos de angustia, que sus cientos de millones de pesos gastados y ejércitos burocráticos”

Asimismo, en entrevista para Imagen en Radio, Flores reconoció que la noticia les cayó de sorpresa, pero destacó que con Quintana nunca tuvieron mucho apoyo, ya que las búsquedas se organizaban por los colectivos con sus propios recursos.

“Nunca vino a apoyar a Sonora [...] Debería ser la autoridad quien haga la búsqueda y localización”

“¿Pero dónde están los millones (de pesos), cuando nosotras tenemos que estar pidiendo hasta baterias en las redes? ¿Dónde están cuando estamos hasta pidiendo apoyo con camionetas?”, agregó.

En este sentido, dijo que tiene la esperanza de que ahora se designe al frente de CNB una persona más empática y de preferencia, “que sea una víctima directa, que sienta de verdad el dolor de la pérdida de un hijo”.

A la voz de Ceci Flores se unió el Colectivo 10 de Marzo, que consideró que el desempeño de Karla Quintana no fue aceptable.

PRONUNCIAMIENTO PUBLICO

A @lopezobrador_

en relación con la sorpresiva renuncia de la licenciada @kiquinta ex titular de la @Busqueda_MX De lo cual podemos resaltar que:

LA UNICA BENEFICIADA CON SU SALIDA DE LA CNBP ES ELLA, lo que deja es varios desastres en: @azucenau pic.twitter.com/LyKlqB2bx2 — Delia Quiroa (@DeliaQuiroa) August 24, 2023

“Su desempeño tan cuestionable hizo que se tardara en tomar la decisión. Ojalá pronto se le una Yuriria Rodríguez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La deuda de (el presidente) López Obrador con las víctimas de este país son muchas y no vamos a renunciar a una mejor atención”

Por su parte, el colectivo Sembrando Comunidad de Guanajuato denunció que la labor de la exfuncionaria al frente de la Comisión presentaba fallas. “Puras fotografías en redes, avalar comisionados amigos de gobernadores, no tener bitácoras de búsqueda, no tener una metodología de búsqueda adecuada. Eso no es un gran honor, mientras estabas como comisionada intentaste quedar en otro puesto”, escribió.

Quintana presentó su renuncia la noche de este 23 de agosto “con carácter de irrevocable y con efectos inmediatos” en “virtud de los contextos actuales”.

El presidente señaló que será la Secretaría de Gobernación la encargada de decidir quién sustituirá a Karla Quintana en la CNB. (Infobae)

Aunque no ofreció mayores detalles, su dimisión ocurre mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador busca cambios al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza más de 110 mil mexicanos en dicha situación desde su nacimiento.

Al respecto, AMLO aclaró este jueves en su conferencia matutina que dependerá de la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, nombrar a un nuevo titular de la CNB.

El caso de Ceci Flores

Sujetos armados se llevaron al hijo de Cecilia Patricia Flores Armenta, Alejandro Guadalupe, en octubre de 2015. El chico tenía 21 años y hasta el 2023 perdura su ausencia en una mujer que se llama así misma “madre huérfana”.

Ceci Flores, Madres Buscadoras, Segob, 2022

Pasaron cuatro años sin respuestas claras por parte de la policía, por lo que Ceci Flores decidió dejar tomar en sus manos la esperanza que quedaba de volver con su hijo: comenzó a buscarlo por cuenta propia. Desde entonces, se ha convertido en una de las 100 mujeres más influyentes en el listado de la revista Forbes durante el 2022. Su labor ha reunido a familias, pero debe vivir en constante búsqueda de dos de sus hijos aún desaparecidos.

En 2019 fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora y ha logrado encontrar a mil 320 personas con vida en diferentes partes del país, una lista de la cual ella misma formó parte en abril de 2023.