Canciones sorpresa, regalos a fans y anillos de compromiso; así se vivió el concierto de Taylor Swift en CDMX

Taylor Swift concierto en vivo (Jovani Pérez/ Infobae México)

Finalmente se llevó a cabo este 24 de agosto, el primer concierto de Taylor Swift de 4 más que tiene agendados en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su gira The Eras Tour.

La emoción e incertidumbre de los fans fue en aumento conforme se acercaba la hora del show, a pesar de que varios se sabían de memoria las presentaciones en vivo que Taylor ha ofrecido por años alrededor del mundo, todos sabían que en México sería distinto.

La profesía se cumplió, alrededor de las 20:20 horas se encendieron las soprendentes pantallas colocadas en el recinto. De pronto apareció un enorme reloj en el centro indicando la cuenta regresiva para que la cantante apareciera en el escenario. En cuestión de segundos el estadio adaptado para eventos masivos se convirtió en un hervidero de gritos, lágrimas y emociones que impregnaron el aire.

Taylor Swift, la aclamada compositora se encontró por primera vez cara a cara con sus fans mexicanos y fue tal su felciidad que les dedicó un emotivo mensaje en español.

“Es un honor poder decirles estas palabras, Ciudad de Mexico, bienvenidos al Eras Tour!”, gritó Swift.

Taylor Swift dio la bienvenida al público mexicano a "The Eras Tour" en español Crédito TW:@milafann_

Taylor le regaló su sombrero a una fan

Uno de los mejores momentos que se vivió en el concierto, ocurrió cuando Taylor Swift le hizo un regalo a una de sus fans más pequeñas. Mientras Tay Tay interpretaba el tema “22″, observó entre los asistentes de las primeras filas a una niña pequeña que disfrutaba del concierto.

Segundos antes de finalizar la canción se acercó al borde del escenario para obsequiarle el sombrero que estaba utilizando, el cual formaba parte de su outfit conformado por un short negro, zapatillas y la famosa camiseta blanca con el siguiente texto: “Not a lot going on at the moment” (No hay mucho que hacer en este momento).

Cabe señalar que la intérprete de “August” acostumbra a regalar este accesorio en sus shows precisamente en durante este tema.

La cantante le regaló su sombrero a una pequeña fan. (Captura de pantalla @swifferupdates)

Propuestas de matrimonio en el concierto

Como suele suceder en ciertos eventos musicales, durante esta primera vez de Taylor Swift en México, se dieron entre el público dos propuestas de matrimonio. En redes sociales circuló el videoclip de la primer pareja que se comprometió en pleno show, ellos se encontraban en la zona de gradas elevadas del foro.

En la grabación se puede ver al joven ya hincado colocándole el anillo a su prometida, quien al borde de las lágrimas aceptó el anillo. Mientras el resto de los espectadores se unía a la celebración.

Propuesta de matrimonio en el show de Taylor Swift en el foro sol #MexicoCityTSTheErasTour #TaylorSwiftTheErasTour pic.twitter.com/SBcurwofvF — MORE (@mrmorevlogs) August 25, 2023

Acerca de la segunda entrega de la sortija, se dio también en zona de gradas tan solo unos cuantos niveles más abajo. El video es un poco más extenso pues capturó gran parte de la canción que sonaba en ese instante, durante la presentación de “Love Story” se puede ver a un joven hincarse y sacar la joya para pedirle matrimonio a su novia.

Taylor Swift en Mexico.



Una propuesta de matrimonio durante el concierto.

pic.twitter.com/d3EmhQJIm6 — Dr. Caligari (@MrBlackChip) August 25, 2023

Estas fueron las primeras canciones sorpresa

Las grandes incógnitas que rodean los shows de la compositora estadounidense es el setlist que preparó para Ciudad de México. Aún cuando es bien sabido que Tay recorre 10 discos de su trayectoria musical en The Eras Tour, la estadounidense agrega dos canciones sorpresa (y al azar) en cada uno de sus conciertos.

En esta ocasión para su primer concierto en México, el cual ya es considerado como “histórico” por los swifties, incluyó “I Forgot That You Existed” y “Sweet Nothing”.

Taylor soprendió a sus fans con dos canciones en acústico. (Captura de pantalla @TheSwiftSociety)

La cantatutora interpretó ambos temas en versión acústica, para “I Forgot That You Existed” tocó impecablemente la guitarra, mientras que para “Sweet Nothin”, arrancó gritos de euforia de la multitud cuando comenzó a tocar el piano.