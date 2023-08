“Tengo que dar mi visto bueno”: Canelo Álvarez aclara si quiere que su hija Emily se convierta en modelo o actriz

El boxeador espera que su hija se dedique algo relacionado a los deportes. (Instagram)

Saúl Canelo Álvarez se encuentra en preparación para su pelea ante Jermell Charlo para el próximo 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada; sin embargo, ahora el púgil decidió hablar acerca de su familia, que es su gran motor de vida.

Te puede interesar: Canelo Álvarez reveló cuándo se quiere retirar del box

En entrevista con la cadena Telemundo, el campeón indiscutible de los pesos medianos sorprendió con sus declaraciones al expresar que no quiere ver que su hija Emily Cinnamon se convierta en modelo profesional o actriz.

El púgil jalisciense espera que su primogénita no se la viva rodeada de las cámaras, por lo que anhela que se dedique a algo relacionado con el deporte.

Te puede interesar: Canelo vs Charlo: el exorbitante precio para ver la próxima pelea del mexicano en Las Vegas

“Pues no debutó como modelo, más (bien) modeló ahí un vestido para Jalisco. A mí no me gustaría, no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista, igualmente va a estar envuelta en medios porque, pues es deportista, ¿no?”, indicó Canelo, quien ratificó que siempre apoyara a su primogénita.

Emily, es fanática de la equitación. (Twitter)

“Sí, obviamente me dice cada una de las cosas y obviamente tengo que dar mi visto bueno, pero al final de cuentas mira, no es lo que yo quiera, ¿verdad?, yo puedo decir muchas cosas, pero al final de cuentas es lo que ella quiera y la voy a apoyar al cien por ciento en lo que ella quiera, dándole mi consejo y mis opiniones”, comentó.

Emily, amante de la equitación

La hija del Canelo ha competido en torneos nacionales e internacionales de equitación. (Instagram)

Cabe resaltar que Emily Cinnamon Álvarez es amante de la equitación, por lo que a través de las redes sociales ha publicado fotos y videos dominando los obstáculos montada en sus caballos, e incluso ha participado en competencias nacionales como internacionales.

Te puede interesar: El boxeador al que Canelo Álvarez se negó a enfrentar

La joven de 17 años ha participado en Festivales Nacionales Deportivos Ecuestres y en el North American Youth Championship; sin embargo, también ha expresado su gusto por la actuación.

A pesar de practicar la equitación, su sueño es ser actriz. (Instagram)

En una entrevista que Emily concedió a la Revista Hola!, hace un tiempo, explicó que su acercamiento con los caballos se dio a muy temprana edad, pero su más grande sueño es la actuación.

“Tenía como cuatro años cuando me subí al caballo por primera vez. Cuando empecé lo hice en gimnasia arriba del caballo, que eran como terapias y pues de ahí veía de lado las clases de equitación (...) Cuando me subí por primera vez a un caballo y salté, dije, aquí me quiero quedar”, detalló la joven.