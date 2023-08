La verdad sobre las luces que se vieron en el cielo de la CDMX antes de conciertos de Taylor Swift

Muchas personas pensaron que se trataba de fenómenos anómalos, pero eran pruebas para los conciertos de Taylor Swift Capturas: (Twitter//@Ana14085718/@EnriqueMontalvo)

Muchas personas que se encontraban cerca del metro Pantitlán o en la colonia Balbuena pudieron detectar misteriosas luces en el cielo, las cuales parecían moverse y crear patrones “por encima” de las nubes; de inmediato, hubo quienes pensaron que se trataba de Fenómenos Anómalos no Identificados (FANI).

Algunas de estas luces eran blancas y otras se iluminaban en color azul o rojo, pero todas parecían danzar sobre las nubes; los videos de sus movimientos se viralizaron rápidamente en redes sociales hasta que las personas que viven cerca del Foro Sol confirmaron que eran pruebas para los conciertos de Taylor Swift.

La cantante se presentará el 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol. | Imágenes: X/Ocesa.

La cantante estadounidense se presentará el jueves 24, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto en este recinto, como parte de su show, hay luces alrededor de su escenario que llegan hasta el cielo en distintas canciones, tal como se ha visto en sus conciertos de otros países.

Es importante mencionar que el equipo de Taylor Swift montó su propio escenario para los conciertos, eso incluye el impresionante show de luces que llegan hasta el techo, sus bocinas y pantallas de gran tamaño.

Las personas que estaban en el oriente de la CDMX detectaron una anomalía Crédito: (Twitter/@ALBAALCAZAR/@MarcosOlivos5/@EnriqueMontalvo)

Aún así, muchas personas consideraron que lo que vieron en el cielo no podría haberse producido en el Foro Sol, ya pues se encontraban en lugares lejanos al recinto, por ejemplo, cerca de la estación Balderas, correspondiente a la línea 3 del metro.

Estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en redes sociales: “Luces en el cielo como a las 9 pm”, “No te espantes, algún día nos visitarán los aliens, pero esta vez son solo los reflectores por el evento de Taylor Swift”, “Yo dudo que hayan sido luces, pues estaba demasiado lejos del Foro”, “El día de hoy iba en mi coche por la alcaldía Iztacalco me percaté que durante varias cuadras la gente estaba volteando a ver el cielo algo extraño así que me detuve y me percaté que había luces en el cielo de colores” y “Lo que vi es que parecía que estaban de arriba para abajo”

Las luces solo fueron visibles durante el lapso de una hora, pero ya que mucha gente estaba hablando sobre los conciertos de Taylor Swift, se viralizaron por más tiempo durante la noche del 23 de agosto.

El show de la cantante estadounidense tiene un juego de luces que se elevan hasta las nubes Crédito: (TikTok/@plantidepressnt/@frannie.easter)

Cuál es el setlist de Taylor Swift

Lover:

-Miss Americana & The Heartbreak Prince

-Cruel Summer

-The Man

-You Need to Calm Down

-The Archer

Fearless

-Fearless

-You Belong With Me

-Love Story

Evermore

-’tis the damn season

-Willow

-Marjorie

-Champagne Problems

-Tolerate it

Reputation

-...Ready For It?

-Delicate

-Don’t Blame Me

-Look What You Made Me Do

Speak Now

-Enchanted

-Long live

Red

-22

-We Are Never Getting Back Together

-I Knew You Were Trouble

-All Too Well (versión de 10 minutos)

Taylor Swift concierto en vivo (Jovani Pérez/ Infobae México)

Folklore

-Invisible String

-Betty

-The Last Great American Dynasty

-August

-Illicit Affairs

-My Tears Riochet

-Cardigan

1989

-Style

-Blank Space

-Shake It Off

-Wildest Dreams

-Bad Blood

Midnigths

-Lavender Haze

-Anti-Hero

-Midnigt Rain

-Vigilante Shit

-Bejeweled

-Mastermind

-Karma

Modificaciones en el horario del metro CDMX por concierto de Taylor Swift

Es importante tomar en cuenta que el metro de la CDMX extenderá su servicio hasta la 01:00 de la madrugada sólo en estas líneas:

Velódromo de la línea 9 del Metro CDMX es la estación más cercana al Foro Sol Foto: Cuartoscuro

Línea 2 (Cuatro Caminos - Taxqueña).

Línea 3 (Indios Verdes - Universidad).

Línea 8 (Constitución de 1917 - Garibaldi).

Línea 9 (Pantitlán - Tacubaya), esta es la línea en la que se encuentra la estación de metro más cercana al Foro Sol, es decir: Ciudad Deportiva.

Línea B (Ciudad Azteca - Buenavista)

Este fue el mensaje que se pudo leer en la cuenta oficial de Twitter de este transporte:

“Debido al evento que se llevará a cabo en las inmediaciones de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9, el Metro ampliará su horario hasta la 1:00 am los días 24, 25, 26 y 27 de agosto en las estaciones de las Líneas 2, 3, 8, 9 y B. Toma previsiones”