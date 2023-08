Jonathan Orozco aseguró que fue pretendido por el Real Madrid, pero Rayados no lo dejó ir

(Foto: Instagram/jona_spider1)

El Real Madrid estuvo cerca de fichar a un portero mexicano, pero no fueron ni Jorge Campos ni Guillermo Ochoa, las dos últimas grandes figuras bajo el arco; sino Jonathan Orozco, ex Rayados de Monterrey y Santos Laguna.

Te puede interesar: Jugadores del América se compararon con el Real Madrid y CR7 tras recibir abucheos

El guardameta de 37 años, que actualmente se encuentra sin equipo, aseguró recientemente para el canal de YouTube de Fernando Lozano que, cuando tenía 14 años, el poderoso y multicampeón club español se fijó en él, tras un torneo juvenil en Europa.

Detalló que recibió una invitación del equipo Chuma Club para participar en un destacado torneo en Barcelona, donde demostró su agilidad bajo los tres palos hasta llegar a la final y ser campeones.

“Empatamos el primer partido contra el equipo Villacasas, que eran las fuerzas básicas del Real Madrid. El equipo al que nos enfrentamos en la Final y también empatamos, nos fuimos a penales. Paré dos penales y quedamos campeones”

Soccer Football - Champions League - Quarter Finals - First Leg - Real Madrid v Chelsea - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - April 12, 2023 Real Madrid's Marco Asensio celebrates scoring their second goal with Vinicius Junior REUTERS/Albert Gea

Fue ahí cuando el equipo merengue se interesó en Orozco, pero su destino estuvo en manos de su tío, quien tenía la difícil tarea de tomar una decisión. Esto porque si bien les ofrecieron vivienda y trabajo en España, la directiva de Rayados lo presionó a quitarle la oportunidad de regresar si fracasaba.

Te puede interesar: Canelo vs Charlo: el exorbitante precio para ver la próxima pelea del mexicano en Las Vegas

“A mi tío le hablaron del Real Madrid, porque me pidieron mis datos. Le dijeron que iba a estar becado, iba a tener dónde vivir y que mis tíos iban a vivir conmigo. Les van a dar casa, trabajo, todo para que yo me fuera a jugar al Real Madrid”

“Mi tío habló con la gente de Rayados, pero le dijeron que no y si me iba, quedaría fuera de Rayados, pero luego habló con Trini (Caballero) y le dijo que te ‘valga madre’, él va a tener dónde jugar, yo me encargo aquí que tenga un lugar [...] Pero mi tío no supo qué hacer, les dijo que no, que yo ya tenía equipo y les colgó”, agregó.

(Foto: Instagram/jona_spider1)

Finalmente Jonathan Orozco volvió a las inferiores de Monterrey, en donde fue pasando los procesos hasta debutar y posteriormente formar parte de la época dorada del club albiazul con el que consiguió dos títulos de LIGA BBVA MX y además tres Concachampions antes de su partida en el 2016.

Gignac, el rival más odiado

Por otra parte, aunque defendiendo los colores de Rayados solo enfrentó durante un año a André-Pierre Gignac en los Clásicos ante Tigres de la UANL, el experimentado arquero se midió al delantero francés en repetidas ocasiones en su paso por Santos y Xolos de Tijuana, tiempo suficiente como para considerarlo como su rival más odiado, deportivamente hablando.

Te puede interesar: Chivas vs Rayadas: Guadalajara le quitó el invicto a Monterrey tras vencerlas 1-0

Jona reconoció la calidad y explosividad del felino como el goleador, aunque también reconoció que con Lucas Lobos también vivió duelos vibrantes en los Clásicos Regios.

Aug 8, 2023; Houston, TX, USA; Tigres forward Andre Pierre Gignac (10) has the ball stolen by CF Monterrey defender John Median (33) in the first half at Shell Energy Stadium. Mandatory Credit: Thomas Shea-USA TODAY Sports

“Obviamente Gignac, porque jugamos muchos clásicos, marcamos mucha época con eso, pero creo que también la rivalidad más chingona fue con Lucas Lobos, yo creo que me quedaría entre ellos dos”

“André te sacaba de la chistera los tiros, trabajábamos mucho sus tiros de derecha a izquierda, siempre se carga a su izquierda para recortar hacia el centro a su derecha y ya sea que te la ponía a poste cambiado o te la tiraba a primer palo, entonces trabajábamos mucho en eso cuando íbamos a jugar contra él”, finalizó.