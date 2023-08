Cuídate en la fiesta: Gobierno de CDMX lanza el Decálogo del Autocuidado Nocturno, éstas son las recomendaciones

Consume responsablemente: di NO a los retos de bebidas o consumo de drogas y conoce tus límites.

Cuida tu bebida: nunca dejes tu bebida para bailar o ir al baño y no aceptes tragos de cortesía.

Ligue seguro: no hables de tu vida privada ni des datos sobre ti o tus familiares, éstas preguntas pueden ser la antesala de conductas delictivas.

Checa tu cuenta: no entregues tu tarjeta al personal del bar para que realicen el cobro de tu consumo en un lugar lejos de ti, ni otorgues tu clave bancaria.

Usa taxi seguro: si no hay un conductor asignado o con quien llegaste tomó demás, pide un taxi seguro y revisa los datos del mismo antes de abordar.

Aguas con el after: no te vayas con personas que acabas de conocer ni las sigas si no estás en tus cinco sentidos.