Burro Van Rankin recordó cuando El Tigre Azcárraga lo obligó a pagar multas de “El Calabozo”

Burro Van Rankin recordó cuando hizo enojar a Emilio Azcárraga por El Calabozo (Cuartoscuro//Instagram/@recuerdosynostalgiamx)

Jorge Burro Van Rankin ha sido uno de los presentadores que innovó Televisa con sus ocurrencias en programas como El Calabozo, el cual fue del agrado de Emilio El Tigre Azcárraga, pero también llegó a ser una molestia para la empresa por las quejas y denuncias que recibió.

Te puede interesar: Burro Van Rankin pide al América que fiche al Chucky Lozano y el delantero respondió

El Calabozo fue uno de los programas con más populares de la televisión mexicana durante los años 90, inclusive a pesar de que era transmitido por Telehit. Fue tal su éxito que pasó al Canal 5, televisión abierta.

Se caracterizó por la irreverencia de sus conductores, entre los que estaban el Burro Van Rankin, Esteban Arce y Quique Muñoz.

"El Calabozo" estaba dirigido a los jóvenes, por lo que usaban un lenguaje muy coloquial y, de vez en cuando, groserías, lo que el gobierno no dejó pasar (Captura de pantalla/YouTube)

No era extraño que de vez en cuando dijeran alguna grosería o una broma pesada que no fuera del agrado de todo el público, lo que los llevó a tener varias quejas de gobernación, las que después se convirtieron en multas.

Te puede interesar: Él es ‘Yiyo’, el bailarín callejero de la CDMX que contagia su ritmo al son de la cumbia sonidera

Con el paso del tiempo, a pesar de que tenían buen rating, hizo enojar al dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, porque habían sumado una gran cantidad de multas.

“A mí el señor Azcárraga, que en paz descanse, El Tigre, llegó un día (...) nos llamó a mí y a Esteban y nos dijo: ‘Van a pagar estas multas’, y eran un fajo de multas de gobernación”

Emilio Azcárraga obligó al Burro Van Rankin a pagar las multas por El Calabozo

Esa fue la forma del magnate de detener el comportamiento de sus presentadores, pues ya también tenían una demanda debido a que un niño intentó replicar en la escuela una de las bromas que vio en el programa y, por ello, perdió un testículo.

Te puede interesar: Captan a exnovia de Luis Miguel muy cariñosa con Roberto Palazuelos | FOTO

En otra ocasión, el presentador de Miembros Al Aire confesó que siempre le daba miedo hablar con su jefe, pues aunque tenían una muy buena relación, no sabía en qué momento eso podría cambiar.

Usualmente, según Jorge, Azcárraga lo mandó llamar como si lo fuera a regañar, pero siempre los felicitaba por lo bien que le iba a El Calabozo en rating, por ello que nunca quisiera reprimir sus ideas.

Emilio Azcárraga se hizo la fama de ser una persona muy dura con sus trabajadores pero, al mismo tiempo, tenerles un gran cariño (Facebook/Enrique Sefarad Olmedo)

Burro Van Rankin piensa que si hoy El Calabozo existiera nuevamente, posiblemente estaría en la cárcel, pues en ese entonces no existía un límite en cuanto lo que estaba bien y mal presentar en la televisión.

En varias ocasiones, Jorge ha mencionado que tenía una buena relación con El Tigre Azcárraga, al punto en que se trataban como amigos.

En los últimos años Memo del Bosque compartió que quería volver a lanzar El Calabozo; sin embargo, salió de Televisa y posiblemente no pueda tener los derechos del programa para producirlo fuera de la Fábrica de los sueños.

Jorge "El Burro" Van Rankin y Esteban Arce (Captura YouTube)

Cuando Jorge Van Rankin confrontó a Emilio Azcárraga por el Club América

En 2022, el Burro Van Rankin confesó que en una ocasión El Tigre lo “regañó” por defender al América y hablar de por qué le tenían tanto cariño al grupo.

En alguna ocasión, platicando con el empresario, le habló del amor que le tenía al futbol, pero Azcárraga Milmo lo malinterpretó y le dijo “lambiscón”.

“Yo llego al palco y una vez se lo dije, que en paz descanse a mi querido Tigre, que tuve la oportunidad de que me llamara; al señor Azcárraga le hablaba de tú, (le dije): ‘Emilio, no sé qué, (y me respondió) ‘¡No seas lambiscón, cabr**!’”, recordó.

El exconductor de Hoy no se dejó a pesar de que era su jefe y lo confrontó respondiéndole: “Dije: ‘No, a ver, un momento, yo soy mucho más americanista que tú, de verdad, lo digo públicamente”.