López Obrador arremete contra Brozo por tuit en su contra: “Lo conocí y no era así”

AMLO criticó al periodista Víctor Trujillo. | Jovani Pérez

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al periodista Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, luego de que el comentarista político publicó en redes sociales un mensaje en su contra, afirmando que lo conoce en persona y anteriormente “no era así”.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario reprochó las críticas en su contra por su reacción ante la pregunta sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, durante su conferencia del miércoles pasado.

Por ello, recordó la publicación del comunicador, afirmando que se fue amargando y tiene el corazón endurecido; sin embargo, dijo que confía en que el periodista cambie de opinión.

“Se inventan cosas como las de ayer, no, leía yo un tuit de Brozo. No, lo conocí yo a Brozo hace años y no era así, no se que les pasó, se fueron amargando, endureciendo, tienen muy endurecido el corazón, pero pues yo creo que van a cambiar, es de sabios cambiar de opinión.

“Ojalá porque no sólo es un asunto de ellos, es un asunto de toda la familia y es mejor dejarle a los hijos pobreza pero no deshonra; nuestros hijos no tienen porque padecer por lo que nosotros hacemos, que culpa tienen ellos”, mencionó.

Esta semana ‘Brozo’ publicó en su cuenta de Twitter una foto del momento en que Andrés Manuel López Obrador evadió la pregunta sobre el caso de Lagos de Moreno haciendo ademanes de que no escucha y contar un chiste.

En la publicación, Víctor Trujillo llama al mandatario “canalla” y lo cuestiona sobre si no escucha bien los “gritos” de las personas asesinadas y desaparecidas durante su gobierno, así como los “reclamos” de la sociedad mexicana.

“¿No escuchas bien? Es el grito aterrador de los asesinados y desaparecidos en tu sexenio, y el reclamo de un país al que le fallaste. Canalla. @lopezobrador_”, escribió en la red social.