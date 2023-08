Lagos de Moreno: familiares de jóvenes desaparecidos no reconocieron a sus hijos tras hallazgo de cuerpos calcinados

Los cinco jóvenes desaparecieron el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno. (Twitter: @BENJAMINPENAMX)

Familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, aseguraron que no reconocieron a sus hijos entre los restos óseos que fueron encontrados en una finca de la comunidad La Troje.

Te puede interesar: Reportaron la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco

Los parientes de Roberto Olmeda, Jaime Adolfo Martínez, Diego Alberto Lara, Dante Cedillo y Uriel Galván fueron citados por personal de la Fiscalía estatal este jueves para determinar si alguno de los segmentos de procedencia humana que fueron localizados el miércoles 16 de agosto pertenecía a uno de sus hijos.

Las autoridades les mostraron una serie de fotografías de los cuatro cráneos calcinados que se encontraron durante las labores de búsqueda, pero el padre de Adolfo, Juan Martínez, indicó en entrevista con Milenio que ninguno de los familiares reconoció a sus allegados, cuyo paradero se desconoce desde el 11 de agosto.

Te puede interesar: Familiares de jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno protestan afuera de la Fiscalía; exigen más información

“Nosotros estamos casi seguros que no son nuestros hijos”, mencionó el señor Martínez. Explicó que aunque los cuerpos estaban calcinados, las características que se podían observar no eran similares a las de los jóvenes desaparecidos. Expusó que uno de los cuerpos tenía una “placa de lesión” -las que se colocan cuando una persona sufre una fractura-, la cual no coincidía con su hijo.

Autoridades de Jalisco encontraron un vehículo calcinado que pertenecía a uno de los jóvenes desaparecidos en el tramo carretero Encarnación de Díaz - Lagos de Moreno (Foto: Fiscalía de Jalisco)

“Nos enseñaron una dentadura, pero tampoco nadie de los que estuvimos ahí la reconocimos”, agregó. En ese sentido, descartó que los restos óseos que se localizaron el miércoles correspondan a su hijo o a sus amigos. No obstante, indicó que las autoridades correspondientes harán pruebas de ADN para su respectiva identificación.

Te puede interesar: Qué grupos criminales acechan Lagos de Moreno y la región de Los Altos de Jalisco

Respecto al automóvil calcinado que fue localizado en el tramo carretero Encarnación de Díaz - Lagos de Moreno en días previos, el señor Martínez señaló que dicha unidad sí pertenece a uno de los jóvenes desaparecidos. “Vimos detalladamente y sí era el carro”, indicó al medio referido.

En esa unidad se encontró el cuerpo sin vida de un masculino, pero las autoridades tampoco han podido establecer su identidad. Por ello, dijo que aún está a la espera de saber si el cadáver localizado en la cajuela pertenece a uno de los jóvenes.

De acuerdo con los informes de la Fiscalía de Jalisco, elementos de la Policía Municipal se trasladaron a la comunidad La Troje y en una finca encontraron “restos óseos y cuatro cráneos con huellas de calcinación en su totalidad, sin poder determinar rasgos físicos, edad o sexo”.

"EL Mirador" y la colonia Orilla del Agua son los posibles lugares donde estuvieron los jóvenes desaparecidos (Foto: Google Maps)

Aunque no se mencionó que este hallazgo estuviera relacionado con el caso de los cinco jóvenes desaparecidos, surgieron dudas sobre si se podía tratar de alguno de ellos. De momento las autoridades no han confirmado la localización (con o sin vida) del grupo de amigos de entre 19 y 22 años de edad.

Qué se sabe sobre los amigos desaparecidos

El 11 de agosto, Roberto, Jaime, Diego, Dante y Uriel se reunieron en “El Mirador” de Lagos de Moreno pero ninguno regresó a casa. Ese día fue la última vez que se supo de ellos, por lo que de manera inmediata fueron reportados como desaparecidos para que se iniciaran las labores de búsqueda.

El lunes 14 se filtró una fotografía y un video de los cinco jóvenes que se encontraban al interior de una finca. Dos días después personal de la Fiscalía dio con la vivienda, la cual se ubica en la colonia Orilla del Agua, a tres kilómetros aproximadamente de “El Mirador”.

En ese lugar encontraron manchas hemáticas y calzado que podrían estar relacionados al caso. No obstante, suman seis días sin que se logre dar con el paradero de alguno de ellos. Al respecto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que en estos hechos habría participado un grupo de la delincuencia organizada.