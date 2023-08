Así fue la boda de Lana de Rey con México: dos noches de éxitos y un reencuentro con sus fans

Lana Del Rey toca los corazones de los 120 mil asistentes en el Foro Sol con su repertorio cautivador y su carisma inigualable (Lana del Rey)

Las dos noches anteriores quedarás marcadas en la memoria de los espectadores que se dieron cita en el Foro Sol, donde la cantante neoyoquina Lana Del Rey, reconocida artista, regresó con un deslumbrante concierto después de seis años de ausencia en la Ciudad de México.

El emblemático recinto se convirtió en el escenario perfecto para una experiencia musical y visual inolvidable.

Con un vestuario impecable de novia y desplegando escenas dignas de un cuadro vivo al estilo de Caravaggio, fusionadas con las secuencias visuales distintivas de Peter Greenaway, Lana Del Rey cautivó y se incrustó en lo más profundo de los sentidos de los 120 mil asistentes que se congregaron en el Foro Sol de la Ciudad de México durante dos noches inolvidables.

A las 21:09 horas, en un ambiente de expectación palpable, las luces se apagaron en el Foro Sol, provocando la ovación de los fanáticos que habían esperado ansiosamente el regreso de la icónica artista. Vestida de novia y acompañada de bailarinas y coristas, Lana Del Rey inició su show con una entrada impactante, interpretando canciones como “A&W” y “Young and Beautiful”.

Lana Del Rey cautiva al público con su presencia impecable y una coreografía que derrocha pasión en su inolvidable presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México (@PlutooDelRey)

El escenario, envuelto en una atmósfera de estrellas, destacó la presencia imponente de Lana y sus acompañantes, mientras que el olor a marihuana flotaba en el aire, contribuyendo a una experiencia multisensorial única.

El concierto de Lana Del Rey transcurrió a través de una serie de éxitos, incluyendo “Bartender”, “Chemtrails Over the Country Club”, “The Grants” y “Hope is a Dangerous Thing”.

Acompañada por cuatro bailarinas y desplazándose por diversas escenografías que incluían un salón de maquillaje y un misterioso dormitorio, Lana derrochó sensualidad y pasión, llevando al público al límite de la euforia.

La conexión entre la cantante y su público fue evidente desde el primer momento, con Lana expresando su felicidad por regresar a la Ciudad de México y recibiendo una ovación entusiasta.

Canciones como “Ultraviolence” y “The Grants” continuaron tejiendo un relato cautivador que se manifestó a través de cada nota musical y cada destello de luz en el escenario.

Lana Del Rey no solo ofreció un concierto, sino que creó una narrativa visual y emocional, similar a una película dirigida por un maestro del cine.

Con su vestuario de novia y un escenario deslumbrante, Lana Del Rey transporta a los asistentes a un mundo de emociones en su épico concierto (@PlutooDelRey)

Su presentación se transformó en una serie de escenas emotivas y poderosas, acompañadas por las coreografías de las bailarinas y la impresionante voz de las coristas.

Temas como “Blue Jeans”, “Ride” y “Pretty When I Cry” encendieron la pasión de la audiencia y llevaron a los espectadores a través de un viaje emocional con cada acorde.

La artista demostró su cariño por sus seguidores al compartir un emotivo momento al interactuar con ellos, tomar una bandera de México y regalar selfies inolvidables, lo que provocó que sus seguidores le cantaran “Lana, hermana, ya eres mexicana”. La noche continuó con un repertorio diverso que incluyó éxitos como “Born To Die”, “Diet Mountain Dew”, “Summertime Sadness” y más.

Lana Del Rey rindió un emotivo homenaje a la legendaria cantante country Tammy Wynette, interpretando el clásico “Stand by Your Man”.

La intensidad de la interpretación de Lana Del Rey en el escenario del Foro Sol desata una ola de emoción entre los asistentes entregados a su música

Uno de los momentos más memorables llegó cuando Lana descendió del escenario para interactuar directamente con sus seguidores, tomándose selfies y compartiendo instantes íntimos con los fanáticos de primera fila.

Finalmente, el público quedó cautivado con la intensidad de “Video Games”, “Cinnamon Girl” y “Get Free”, sumando un toque final de emotividad y pasión al espectáculo.

En menos de dos horas, Lana Del Rey demostró una vez más su capacidad para crear una experiencia que trasciende lo musical, dejando a sus seguidores con corazones latiendo al ritmo de su música y una experiencia que perdurará en sus recuerdos.