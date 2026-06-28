México

Las últimas previsiones para Ecatepec: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este domingo en Ecatepec.

La probabilidad de lluvia para este domingo en Ecatepec es de 57% durante el día y del 57% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 56% en el transcurso del día y del 78% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 24 grados y un mínimo de 13 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 13.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

De calores y contaminantes, el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

PUBLICIDAD

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al formar parte de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec enfrenta problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo convierte en uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro un descenso de las precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en EcatepecClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Argelia vs Austria en VIVO: Mahrez sorprende y pone el 2-2 para los argelinos

Ambos conjuntos llegan al encuentro con 3 puntos y tras perder con Argentina, en la disputa por el segundo lugar para los dieciseisavos de final

Argelia vs Austria en VIVO: Mahrez sorprende y pone el 2-2 para los argelinos

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de junio: marcha de la comunidad LGBT+ avanza sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de junio: marcha de la comunidad LGBT+ avanza sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo

Morena cerrará registro de aspirantes a gubernatura con más de 270 postulaciones, así quedó el listado por entidad rumbo al 2027

El partido oficialista elegirá a las y los 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes se convertirán en los candidatos para las elecciones del próximo año

Morena cerrará registro de aspirantes a gubernatura con más de 270 postulaciones, así quedó el listado por entidad rumbo al 2027

El regreso de Canelo Álvarez no sería en septiembre: su pelea con Christian Mbilli habría sido pospuesta

El combate del mexicano en Riad, Arabia Saudita por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, se llevaría a cabo a finales de octubre

El regreso de Canelo Álvarez no sería en septiembre: su pelea con Christian Mbilli habría sido pospuesta

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de junio en Monterrey

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de junio en Monterrey
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: Ataques y fugas en moto dejan cinco muertos en Tepito y Centro Histórico

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: Ataques y fugas en moto dejan cinco muertos en Tepito y Centro Histórico

“El Chavo Félix”, yerno de “El Mayo” Zambada, se declara culpable en EEUU por lavado de dinero y narcotráfico

Detienen en Morelos a “La Muñeca”, presunto implicado en el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada

Ejecutan a dos personas dentro de un Ferrari rojo en Nezahualcóyotl, no hay detenidos

Ataque armado en Culiacán deja un repartidor muerto durante una fiesta familiar

ENTRETENIMIENTO

Regresa Harry Styles a la CDMX como parte de su gira Together, Together: fechas, horarios y posible setlist

Regresa Harry Styles a la CDMX como parte de su gira Together, Together: fechas, horarios y posible setlist

Marcha LGBT: Esta fue la primera película mexicana que mostró un beso entre hombres

Para celebrar el Pride: Cinema Tepito inaugura ciclo de cine LGBT+ gratis y con invitados sorpresa

¿Lo dejaron plantado? Alfredo Adame se queda fuera de la Marcha LGBT+ en CDMX

Con espectacular vestido arcoíris, Vanessa Claudio lanza mensaje de inclusión en conmemoración de la Marcha del Orgullo

DEPORTES

Argelia vs Austria en VIVO: Mahrez sorprende y pone el 2-2 para los argelinos

Argelia vs Austria en VIVO: Mahrez sorprende y pone el 2-2 para los argelinos

El regreso de Canelo Álvarez no sería en septiembre: su pelea con Christian Mbilli habría sido pospuesta

Ramin Rezaeian, jugador de Irán, dedica emotivo mensaje a México: “Nos han llenado de amor inolvidable”

Esta sería la alineación titular de México para enfrentar a Ecuador, según reportes

Así fue la llegada de Marruecos a Monterrey para su duelo vs Países Bajos en el Mundial