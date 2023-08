Canelo Álvarez aceptó que no peleó bien contra Bivol y Golovkin

Saúl Álvarez reconoció haber demostrado bajo nivel en sus peleas con Golovkin y Ryder (Reuters)

Saúl Canelo Álvarez ya se encuentra entrenando de manera oficial para entablar su próximo reto en las 168 libras. En la conferencia conjunta que ofreció con Jermell Charlo, el boxeador tapatío fue cuestionado acerca de su desempeño y reconoció que no brindó su mejor versión posible durante las últimas dos reyertas que entabló, mismas que le acarrearon críticas.

“Pienso que está bien que la gente se encuentre hablando acerca de eso. Está bien. Creo que no me vi muy bien en estas últimas dos peleas, pero lo sé y sé por qué. Ahora estoy listo. Soy diferente ahora y me he preparado para dar una pelea diferente. Cada pelea es diferente. Esta es una pelea diferente y estoy enfocado en ello”, expresó ante los medios de comunicación.

Luego de haberse coronado y experimentado la gloria como campeón indiscutido de las 168 libras en contra de Caleb Plant, Saúl Álvarez decidió no defender su campeonato indiscutido y probar un reto en una categoría de peso superior. Fue así que retó a Dmitry Bivol, pero cayó al ser superado en los 12 rounds reglamentarios por el monarca de las 175 libras por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Canelo Álvarez no pudo noquear a John Ryder en su pelea al interior del Estadio Jalisco (Reuters/Henry Romero)

Con su segunda derrota recolectada, el originario de Guadalajara, Jalisco, decidió volver a su zona de influencia y acordó la primera defensa de su corona indiscutida en contra de Gennady Golovkin. Si bien la trilogía era una pelea esperada por la afición al boxeo, un sector arremetió contra Álvarez por la edad de su rival.

Al término del encuentro, los jueces decidieron favorecer al mexicano por la vía de la decisión unánime; no obstante, las críticas sobre la supuesta elección de rivales a modo en su carrera volvió a situarse en la conversación. En medio de dicho contexto, Álvarez anunció su regreso a México en contra del retador obligatorio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), John Ryder.

De nueva cuenta, aunque el inglés fue el personaje que brindó mayores méritos para enfrentar al campeón indiscutido, los cuestionamientos acerca de la calidad de su rival se hicieron presentes. Canelo se presentó al Estadio Jalisco como el favorito para imponerse en el trámite, pero el espectáculo no fue el esperado por el público.

La crisis más reciente en la carrera de Canelo Álvarez tuvo inicio después de haber caído contra Dmitry Bivol (Joe Camporeale/REUTERS)

En diversas ocasiones del enfrentamiento, Canelo tuvo la oportunidad de finalizar la pelea por la vía anticipada. Aunque el semblante de Ryder llegó a lucir desconcertado, el mexicano no pudo dar el golpe certero con el que hubiera sellado con broche de oro su regreso a tierras mexicanas.

De nueva cuenta, los jueces decidieron darle el triunfo a Canelo Álvarez por las tarjetas con una clara superioridad; no obstante, los críticos volvieron a arremeter contra el mexicano por el desempeño que mostró ante el inglés, al considerar las ocasiones que tuvo para conectar el nocaut número 40 de su carrera.

A pesar del contexto de cuestionamientos y las críticas en su contra, durante la conferencia de prensa, el mexicano declaró que se encuentra entrenando para brindar un espectáculo diferente en contra de Jermell Charlo, su siguiente rival, quien además se presentará a la pelea como el campeón indiscutido de las 154 libras.

La próxima pelea de Canelo Álvarez será el 30 de septiembre de 2023 (Instagram/@Canelo)

¿Cuándo es la próxima pelea de Canelo Álvarez?

Con 63 peleas en su haber, Canelo Álvarez encarará en su próximo compromiso a Jermell Charlo, uno de los boxeadores más competitivos en la actualidad. En el duelo, será el mexicano quien exponga los cinturones que ha obtenido en las 168 libras, por lo que el estadounidense deberá subir 14 libras para igualar las condiciones de peso de la categoría.

Aunque la pelea está programada para el mes de septiembre, Álvarez no se presentará en la fecha estelar del 15 de septiembre. En esta ocasión, la reyerta se realizará el día 30 de dicho mes en una arena de Las Vegas, Nevada, que no ha sido confirmada.