Arturo Elías Ayub confesó que no le iba a los Pumas

Arturo Elías Ayub fue presidente de los Pumas entre 2001 y 2005 (Cuartoscuro)

En sus 69 años de historia, los Pumas de la Universidad Nacional han gozado de épocas exitosas. Una de las más recordadas la vivieron bajo el cobijo de Arturo Elías Ayub, como presidente del Patronato entre 2001 y 2005, época en la que fueron bicampeones. A pesar de ello, el empresario confesó que no siempre apoyó a dicho equipo.

En una entrevista con el periodista deportivo David Faitelson, Arturo Elías Ayub fue cuestionado acerca de su afición por la práctica de diversos deportes. Entre la gama de disciplinas que ha practicado, dio un lugar especial al futbol y afirmó que antes de seguir a los Pumas fue fiel aficionado de las Águilas del América.

“¿Tú eres en el fondo aficionado a Pumas?”, cuestionó Faitelson a su interlocutor. Sin titubear, Arturo Elías Ayub aseguró que en la actualidad es “de sangre azul y piel dorada”. La respuesta no convenció a Faitelson, quien continuó con su intervención y volvió a cuestionar si siempre ha sido seguidor de la Universidad Nacional. No obstante, Ayub realizó la confesión.

“Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Cuando estás chavo cometes errores. Mira, hubo una época de mi vida (cuando era) muy chiquito que, como mis hermanos le iban al América. Tienes hermanos mayores y caes, pero luego te das cuenta de tus errores (...) caí de chavito pero luego te empieza a crecer el cerebro y dices ‘no era por ahí'” contó a David Faitelson.

La intervención acerca de la afición de Arturo Elías Ayub por el equipo de Coapa no finalizó ahí. La siguiente pregunta estuvo relacionada con su papel como presidente de los Pumas de la Universidad Nacional. En ese momento, el empresario afirmó que fue una de las confesiones que le hizo al rector Juan Ramón de la Fuente.

“Yo lo confesé. Yo al rector le dije que hubo una época en mi vida de chavito que le fui al América, después ya le fui a los Pumas, hoy soy Puma, y además no estudié en la UNAM. Entonces me dijo el rector ‘pero entonces ¿los vas a hacer campeones?’, y yo le dije ‘de eso no tengas la menor duda’ y cumplí dos veces”, expresó en la entrevista.

En su faceta de empresario, Elías Ayub ha guardado una estrecha relación con el deporte (Cuartoscuro)

¿Cómo fue la gestión de Arturo Elías Ayub al frente de los Pumas de la Universidad Nacional?

El principal reto para las personas que asumen el cargo de la presidencia del Patronato de los Pumas es el de lograr una gestión exitosa sin fines de lucro. En ese sentido, la consolidación de fichajes, así como contratación de nuevos prospectos son acciones y decisiones que deben tomarse con sumo cuidado. En ese sentido, Arturo Elías fue el último personaje que logró tener éxito en el cargo.

Bajo su administración, Hugo Sánchez volvió a la dirección técnica y lograron consolidar una dupla formidable para llevar al máximo nivel el competitivo plantel con el que contaban en aquel entonces.

Bajo la pareja de directivos, los Pumas consiguieron el histórico bicampeonato del 2004, así como un título de Campeón de Campeones, dos subcampeonatos de Concachampions, Copa Sudamericana y la amplia aprobación de parte de la afición que vivió una de las mejores épocas del equipo universitario, misma que no ha podido repetirse en años posteriores.

