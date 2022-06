Checo Pérez: cuál fue el papel de Carlos Slim y Arturo Elías Ayub para que llegara a Red Bull

La familia Slim influyó en la llegada de Checo Pérez a Red Bull (Fotos: Twitter/@Carlos_Slim_D / Arturo Elías Ayub - Gettyimages - Cuartoscuro)

Sergio Pérez se ha convertido en uno de los mejores corredores de la Fórmula 1 en las temporadas más recientes. Además de su desempeño, la llegada a Red Bull Racing fue vital para catapultar su carrera, pero antes del arribo al equipo austriaco estuvo a punto de abandonar sus aspiraciones de forma definitiva. No obstante, Carlos Slim y Arturo Elías Ayub intercedieron para evitarlo y conseguirle un lugar en el grupo donde se ha vestido de gloria.

“Todo esto se debe a la gran negociación de Arturo Elías y Carlos Slim para que Checo pudiera estar arriba con el equipo de Red Bull”, recordó Antonio Pérez Garibay, padre de Checo y diputado federal por el Movimiento de Regeración Nacional (Morena), en una entrevista con la periodista Mata Patricia Castañeda días después de que su hijo conquistara por primera vez en su carrera el Gran Premio de Mónaco.

Todo comenzó en el año 2020, cuando el piloto mexicano corrió su última temporada con el equipo Racing Point. Aunque en el Gran Premio de Bahréin, en la penmúltima fecha de la temporada, consiguió ganar la primera carrera en 10 años de trayectoria, su futuro era incierto, pues no contaba con un contrato adicional con su entonces equipo y la situación parecía indicar que estaba obligado a tomarse un año sabático.

Sergio Pérez pudo haber quedado fuera de la Fórmula 1 después de haber ganado la primera carrera de su trayectoria (Foto: Bryn Lennon/EFE)

“Antes de Red Bull lo fuimos a ver a la última carrera y se despidió de todos sus compañeros. A la gente de fórmula 1, a sus mecánicos les dijo ‘cuando vayan a México búsquenme. Van a tener un amigo en México’, se me salieron las lágrimas. Imagínate, despidiéndose de todo el mundo cuando acababa de ganar ocho días antes. Acababa de ganar su primera carrera, después de 10 años, y ya no tenía chamba para el próximo año”, declaró.

En dicha ocasión, después de disputar las 17 carreras programadas, Pérez consiguió la cosecha de 125 puntos que lo impulsaron hasta el cuarto peldaño en el Campeonato de Constructores, uno debajo de Max Verstappen. En primer lugar quedó Lewis Hamilton seguido de su coequipero Valtteri Bottas.

Según contó Pérez Garibay, el buen desempeño de su hijo durante el año en que se desató la pandemia por el virus SARS-CoV-2 no le garantizó su continuidad en la Fórmula 1. En ese sentido, optaron por volver a México con la resignación de no volver a ver a Checo en otra temporada. No obstante, mientras eso aconteció, la familia Slim se encargó de promover la llegada del mexicano a la escudería Red Bull.

Checeo Pérez guarda una estrecha relación con la familia Slim (Foto: CUARTOSCURO)

“Nos regresamos a México y como a los 15 días nos invitó a cenar a su casa a su mamá, a sus hermanos y a un servidor. Llegamos, había un pastel de Red Bull y Red Bulles en la mesa y ya no ocupaba decirnos nada, ya sabíamos de lo que se trataba. Lo abrazamos lo besamos y nos dice ‘acabo de firmar con Red Bull gracias a Carlos’. Carlos y Arturo Elías hicieron una gran negociación para que Checo estuviera en el equipo de Red Bull, algo que ya se había perdido”, recordó.

El diputado federal no ahondó en detalles sobre si el encargado de la negociación fue Carlos Slim Dommit o Carlos Slim Helú. No obstante, es posible que se haya referido al primero y más joven, pues es quien más relación ha guardado con la familia Pérez desde que Checo comenzaba a incursionar en el automovilismo profesional.

En 2022, el mexicano consiguió la coronación en el Gran Premio de Mónaco (Foto: Benoit Tessier/REUTERS)

El acuerdo fue confirmado la mañana del 18 de diciembre de 2020 por el equipo y la noticia causó revuelo en el mundo del automovilismo. El mexicano se convirtió en el coequipero de Max Verstappen y relegó al puesto de probador y reserva a Alexander Albon, quien había sido el segundo piloto del equipo desde la temporada 2019.

La decisión fue altamente benéfica para Red Bull, pues en la primera temporada de Checo Pérez, Max Verstappen pudo conseguir el primer Campeonato Mundial de Pilotos en su historia. De igual forma, en 2022, Red Bull lidera el Campeonato Mundial de Constructores, así como los dos primeros lugares del certamen individual. En tanto, en 2021 y 2022, el mexicano ha conseguido 10 podios, dos primeros lugares y se encamina a la obtención de su primer trofeo personal.

