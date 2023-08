Monreal aseguró que los gobernadores de la 4T no lo han apoyado “ni con una silla”

(Foto: Twitter/RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal sostiene que es la “corcholata” del presidente Andrés Manuel López Obrador que menos ha gastado dinero para sus giras alrededor del país, con el objetivo de ganar la encuesta interna de la candidatura de la autollamada Cuarta Transformación (4T) en las elecciones presidenciales de 2024.

Te puede interesar: Gobernadores de la 4T arremetieron contra el TEPJF por sancionar a AMLO

Incluso, aseguró este sábado que tiene la campaña “más austera” porque solo ha gastado tres millones de pesos en 60 días.

“No tengo espectaculares, lonas, mantas, vehículos de transporte público. Basta con hacer la contabilidad. He gastado lo que informo cada ocho días, que deben ser tres millones en 60 días y es todo lo que he gastado. Tengo los informes pormenorizados y es la campaña más austera”, señaló Monreal Ávila tras un encuentro con jóvenes en la Ciudad de México.

Te puede interesar: La estrategia (o falta de) en liderazgos de MC que se reúnen para establecer ruta rumbo a 2024

Además, dijo que a diferencia de otras “corcholatas”, no ha recibido el apoyo de grupos de poder, ni de gobernadores o alcaldes de la 4T. Sin embargo, reconoció que han mostrado cortesía, al permitirle realizar sus mítines y no “obstaculizarlos” como en los estados gobernados por la oposición.

🪑 Asegura @RicardoMonrealA , aspirante de la 4T, que gobernadores y presidentes municipales no le apoyaron "ni con una silla", y lo menos que esperaba era un "gesto de cortesía" en algunas entidades.



Dice que su campaña ha sido una de las más austeras y que gracias a los… pic.twitter.com/u65DL4sgae — Laura Brugés (@LauraBruges) August 12, 2023

“No me apoyaron nunca los gobernadores, ni presidentes municipales, no hay ninguno que me apoyara. Ni con una silla, no la necesité. Yo lo que esperaba, era gestos de gratitud. Cortesía más que gratitud, de tal suerte que no nos obstaculizaron, porque hubo, incluso, estados donde a la gente le impedían ir a nuestros actos y nuestras asambleas informativas”, expuso.

Te puede interesar: ¿PRD deja al Frente? Esto le propone Silvano Aureoles a Zambrano para las elecciones del 2024

Indicó que en el momento de hacer un recuento de la actual campaña interna de Morena, se tendrá que poner de la mesa qué mandatarios estatales otorgaron un apoyo a un aspirante presidencial, situación que está prohibida en las reglas del actual proceso interno.

Cabe mencionar que hace unas semanas trabajadores del gobierno de Colima denunciaron que supuestamente los obligan a realizar aportaciones a la campaña de Claudia Sheinbaum, considerada como “la favorita” de López Obrador.

Y es que la gobernadora de dicha entidad, Indira Vizcaíno, no ha ocultado su apoyo público a la exjefa de gobierno de la CDMX.

Indira Vizcaíno. Foto: @indira_vizcaino

Sin embargo, Sheinbaum Pardo rechazó los señalamientos argumentando que, tanto el gobierno como la gobernadora de Colima, “ya lo desmintieron”.

Finalmente, no descartó buscar la jefatura de gobierno de la CDMX en caso de no quedarse con la candidatura presidencial.

“Sí, pero estoy tranquilo, ahora voy a concluir este proceso con dignidad y con decoro y luego vamos a ver qué sucede, donde sea útil a Morena después de ese proceso si no lo gano, si no quedo arriba, voy a cuidar la unidad”, expuso.

Más información en desarrollo...