Pepe y Ángela Aguilar son criticados por presuntamente dejar poca propina en un restaurante

Presuntamente fue Leonardo Aguilar quien salió en defensa de la familia. (EFE)

Una vez más los cantantes Ángela Aguilar y Pepe Aguilar son criticados por usuarios de redes sociales como consecuencia de sus actitudes, aunque esta vez se polarizó un poco más el tema entre quienes defendían y aquellos que señalaban a los dos artistas por presuntamente dejar poca propina en un restaurante donde comió toda la familia.

Te puede interesar: No sólo Yahritza y su Esencia: ¿Qué famosos han hablado mal de México?

El material audiovisual fue difundido por un supuesto mesero del lugar donde acudieron a degustar los alimentos, el cual se acerca a ellos para grabarlos mientras están sentados alrededor de la mesa y enfocar, según, la poca cantidad de dinero que estaban dejando para compensar el servicio.

Este hecho molestó a gran cantidad de seguidores de los famosos porque lo consideraron como una violación a la privacidad, así como de acoso al grabarlos sin su consentimiento y “exhibirlos” mientras se acercaba a ellos, otros más los defendieron porque la propina no es obligatoria, al menos aquí en México.

Se difundió un video donde la dinastía Aguilar presuntamente fue confrontada por dejar poca propina Credito:TW@VideosVirales69

No obstante, pareciera que todo lo que podría ser tachado como “incorrecto” por parte de la dinastía Aguilar, particularmente de Ángela y Pepe, ocasionará señalamientos negativos en su contra e incluso burlas. Sin embargo, a pesar de que siguen recordándole a la intérprete de La Llorona su “desprecio” por México al considerarse argentina y por también dejar fuera a nuestro país de su actual gira, los comentarios se polarizaron.

Te puede interesar: ¿El padre del año? Hombre regaña a su hija por reprobar en la escuela y la pone a lavar ropa

Así lo comentaron: “Familia tan engreída”, “Que bueno que los critiquen, además no sólo a ellos, son a muchos artistas que no los sueltan por lo que dicen o lo que hacen, no tendría que ser diferente con ellos”, “Sí son engreídos, pero quién sabe... en las historias siempre hay tres versiones, la de las dos partes y la verdadera”, “No se vayan a desfalcar, ese dinero por atender a 5... por eso los grabaron”, “Me caen re gordos, se merecen esto”.

Por parte de quienes lo defendían, mencionaban que el mesero no debería de actuar de la forma en que lo hizo sobre todo porque la cantidad que escoge cada uno de los comensales para la propina no es obligatoria y depende del servicio que recibieran el cual calificaron, seguro, como deficiente especialmente por invadir su espacio personal al grabarlos de esa forma.

Te puede interesar: Papá se vuelve viral al demostrar su amor por BlackPink: “Las empecé a escuchar gracias a mi hija”

Y es que presuntamente la familia Aguilar dejó una propina de 20 dólares, lo que convirtiéndolo a moneda nacional sería un aproximado de 340 pesos mexicanos al tipo de cambio de este jueves 10 de agosto.

Ángela Aguilar constantemente es criticada por sus supuestas declaraciones en contra de nuestro país. (Foto: Instagram)

Algunos internautas más se mostraron preocupados porque empezó a circular el rumor de que debido a baja venta de boletos del show Jaripeo sin Fronteras podrían estar posponiendo y cancelando conciertos, lo que causaría pérdidas monetarias que concluirían en problemas económicos que podrían estar afectando a Pepe Aguilar y como consecuencia a sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar.

Pepe y Ángela Aguilar pospusieron conciertos de “Jaripeo sin Fronteras” sin dar una explicación

Uno de los conflictos en lo que se han visto envueltos los integrantes de la familia Aguilar fue el hecho de que pospusieran conciertos en Estados Unidos que forman parte de su show Jaripeo sin Fronteras, pero el problema fue que lo hicieron sin emitir un comunicado sobre la modificación de las fechas.

En cambio sus fans que ya tenían boleto se enteraron a través de un correo electrónico que les llegó con el comunicado sobre la reprogramación del espectáculo, pero sin una fecha fija. Algunos rumores que buscaron explicar esto es que no se habían vendido boletos suficientes, otros más que podrían haber intervenido grupos de defensores de los derechos de los animales que se molestara por la inclusión de caballos para fines de entretenimiento.

Sea cual sea el motivo de la cancelación temporal se desconoce gracias al hermetismo de Pepe y Ángela Aguilar que no dieron una declaración pública al respecto.