Paulina Rubio estaría en Vaselina tras su reciente paso en La casa de los famosos México

Mariana Garza dejó entrever que "La chica dorada" será parte del montaje o invitada especial como espectadora (Foto: Instagram)

La nueva versión de Vaselina llegó a la cartelera el pasado 13 de julio, con un elenco estelar conformado por los integrantes originales de Timbiriche, además de otro grupo de actores y cantantes que se integraron a la obra musical que evoca los años dorados del rocanrol.

Como hace casi 40 años, la banda Timbiriche participa en la puesta en escena que hizo época y en esta ocasión Benny Ibarra, Erik Rubín, Diego Schoening, Alix Bauer y Mariana Garza se hacen acompañar por un cuadro compuesto por figuras como María León, Lupita Sandoval, Yahir, Leonardo de Lozanne, Kalimba, Verónica Jaspeado, Andrea Legarreta y Angélica Vale.

Sin embargo los fans más acérrimos del musical y de la banda creadora de temas como Con todos menos conmigo han echado de menos la presencia de figuras como Sasha Sokol, quien hace cuatro décadas hizo el papel de “Sandy”, y Thalía, quien también formó parte de Vaselina con Timbiriche en los 90.

Ahora, en un reciente encuentro con la prensa, Mariana Garza habló de cómo ha sido el recibimiento del público en la obra que se presentará sólo hasta septiembre para después tomar una pausa.

La obra desató críticas por el vestuario de los artistas. Crédito: Tiktokomulteatro

“Pues es que es un elenco espectacular. Estamos retomando, siempre, lo primero que restringe uno es las salidas, a cualquier tipo de espectáculos, incluso al futbol, que casi nadie sacrifica ir a ver partidos y se está retomando, me da muchísimo gusto”, dijo respecto a la reapertura de los recintos teatrales tras la pandemia.

Mariana destacó que el factor de la añoranza es un elemento que ha unido a la familia en torno al famoso musical de teatro. “(Nostalgia) es lo que estamos haciendo todos los fines de semana, gente va con toda la familia, va gente que lleva a sus papás, ya muy grandes, y estás los abuelitos, los papás, los hijos, los nietos, es súper emocionante el público que congrega Vaselina y todo mundo de pie, sí, absoluta nostalgia”.

Al ser cuestionada sobre la presencia en México de Paulina Rubio, dado que “la chica dorada” se encuentra en el país e incluso ingresó al interior de La casa de los famosos México, Mariana dejó entrever que la producción de Vaselina prepara una sorpresa con la famosa intérprete de Ni una sola palabra.

“¿Ya se fue? No se ha ido, yo no voy a decir nada, creo que no se ha ido. Yo no (he hablado con ella), pero ese es el plan... ya verán”.

Erik Rubín explicó por qué las estrellas de la música no aceptaron la oferta para actuar en la comedia musical

La también productora teatral no pudo ocultar sus gestos pícaros al hablar del tema, y con una sonrisa y respuestas cortas, Mariana dejó una incógnita en la prensa. Se desconoce si “Pau” realizaría una participación especial sobre el escenario o si únicamente acudiría al Centro cultural Teatro 1 como espectadora.

Al ser cuestionada por un reportero sobre la carrera musical de Paulina, respecto a que no ha colocado muchos éxitos en las listas de reproducciones en los últimos años, Mariana fue tajante.

“No voy a hablar de la carrera de mis compañeros, la verdad es que además no tengo ningún dato, no soy experta, les deseo muchísimo éxito, Paulina sin duda ha sido de las cantantes y vendedoras, con las estadísticas más altas de siempre y seguramente así seguirá”, expresó.

Erik Rubín aseguró que Sasha Sokol se incorporará más adelante a la obra "Vaselina" (Foto: Instagram@paulinarubio)

De igual manera, Mariana expresó que la incorporación de Thalía y la de Sasha Sokol podrían ser una realidad una vez que Vaselina entre en otra etapa, con nuevas fechas de presentaciones.

“Ese es el plan, la verdad no hay fechas concretas, pero todas están invitadas y espero que pronto se logre. La temporada, como está estipulado desde el principio, termina el primero de octubre, ya hicieron una extensión para fin de año y ya hay fechas de gira el año que entra. Entonces yo espero que en esas ventanas que se han estado abriendo, ya se puedan integrar”, expresó.