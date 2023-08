En qué países de Latinoamérica opera el Cártel de Sinaloa

“No les tengo miedo (...) Lo único que pueden hacerme es matarme, y con eso liberamos a un pueblo entero. No le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella”, dijo a inicios del pasado mes de julio el candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio, asesinado a tiros este 9 de agosto cuando salía de un mitin electoral en Quito.

Villavicencio había denunciado desde hace algunas semanas las amenazas de muerte que le habían hecho “Los Choneros”, grupo criminal considerado como el brazo armado del Cártel de Sinaloa en Ecuador. “No les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas, y les reitero: no les tengo miedo”.

El Cártel de Sinaloa lleva años extendiéndo sus redes por América Latina. Su participación en la cadena de suministro de cocaína desde Sudamérica hasta los mercados de destino, como Europa y Norteamérica, le ha permitido crear alianzas, aunque dinámicas e inestables, con diferentes naciones en distintas fases del proceso.

Por ejemplo, en Colombia la desmovilización de las FARC ha generado un aumento en la presencia de cárteles mexicanos, especialmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según un informe de la ONU, representantes de ambos cárteles colaboran con disidentes de las FARC para exportar cargamentos de cocaína desde zonas de Colombia cercanas al Pacífico.

Tan solo en julio las autoridades colombianas y estadounidenses desmantelaron una organización que operaba en La Guajira, en el extremo norte de Colombia, y que, asociada con el Cártel de Sinaloa, había traficado desde 2021 más de 90 toneladas de cocaína, según informó este martes la Policía colombiana.

Mientras que en junio del año pasado, el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, advirtió que los dos grupos criminales más grandes de México ya tenían presencia o influencia en el país sudamericano y que de alguna manera eran responsables del incremento reciente de la violencia.

En el caso concreto del Cártel de Sinaloa, considerada como la más grande y poderosa del hemisferio occidental, fue descubierta tratando de enviar un avión cargado con 665 kilos de cocaína desde Chile con destino al puerto de Rotterdam, en Holanda.

En el caso de Ecuador, la violencia ha sido atribuida a la rivalidad entre grupos criminales vinculados al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La ONU señaló que el incremento de los homicidios en el país sudamericano está vinculado directamente con el narcotráfico, especialmente en la zona costera, donde coexisten grupos vinculados a organizaciones narco mexicanas y colombianas.

Otros países latinoamericanos en los que se ha señalado presencia del Cártel de Sinaloa son Uruguay, Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Perú y Bolivia.