Wendy Guevara encara a Team Infierno tras asegurar que ella va a ganar “por ser mujer”

Los famosos debatieron si Wendy ganará o no el programa Captura: Televisa

Aunque en redes sociales, casi desde la primera semana del reality show, el público y los televidentes aseguran que Wendy Guevara será la ganadora de La Casa de los Famosos México, los comentarios dentro de la casa lo respaldan, aunque el motivo no le ha generado mucha diversión y congruencia.

Durante la última semana dentro del programa de la televisora de San Ángel, que es transmitido por ViX+, sus colegas le hicieron saber que ella no será la eliminada el próximo viernes 11 de agosto y que incluso podría obtener los 4 millones de pesos el domingo 13.

“Ustedes en pocas palabras sentían que les estaban dando sus palabras de despedida para el viernes, pero si nada más va a salir uno, ¿por qué piensan que son ustedes? ¿Cómo no saben que a lo mejor soy yo la que sale el viernes?”, preguntó Wendy Guevara a Sergio Mayer, Emilio Osorio y el modelo de origen peruano mientras se maquillaba.

Emilio,Nicola y Sergio aseguraron que ese tipo de reality show siempre son ganados por una mujer Crédito: Televisa

Nicola Porcella no dudó en responder: “Porque nosotros hemos sacados estadísticamente y matemáticamente hemos saciado el puntaje, como lo hacemos para una clasificación para el mundial, y nos arroja que son las mujeres las únicas que llegan a la final y que ganan”.

¿Quién tiene más posibilidades de ganar La Casa de los Famosos? Team Infierno responde

Ante la negativa y confundida por los comentarios de sus colegas, la influencer aseguró que por ser una mujer trans esas probabilidades para ella no eran aplicables, aunque Emilio, Sergio y Nicola le expresaron que no cambiara su discurso. “En los reality show de este estilo, siempre han ganado una mujer , son números reales como decíamos en la política”, aseveró Mayer.

Dentro de los finalistas, la influencer es la única mujer Crédito: Televisa

“Fíjate como somos con nuestra mente coler*. Le dije a Poncho que pensaba que iba a salir yo porque era la única mujer, han de decir ‘Es la única chica, hay que sacarla’, fue lo que yo pensé. Y tú (Nicola) me dices que vas a salir tú, así que ya vamos a calmarnos”, agregó Wendy.

“Yo pensé que voy a salir yo, porque como todos son jóvenes y yo soy el viejo, a lo mejor me sacan, para que se queden todos los jóvenes”, expresó con ironía Mayer. “Yo pensé que como son mexicanos y yo no, me van a sacar por ser de Perú”, bromeó Nicola. “Como soy el más joven me van a sacar a mí”, complementó Emilio. Sin embargo al preguntar porque podrían sacar a Poncho, Nicola y Osorio aseguraron que “por dientona”.

Así fue el último “Resulta Y Resalta” con Wendy Guevara y el Team Infierno

El reality show de Televisa terminará el próximo domingo 13 de agosto Credito:Tiktok@lacasafamososmx

A días de conocer al ganador y que con ello cierre una de las eras más importantes para la televisión abierta en los últimos años, Wendy Guevara le dio un “adiós momentáneo” a su propio programa de entrevistas que creó y emitió dentro de La Casa de los Famosos México, Resulta Y Resalta.

Con los cinco finalistas del Team Infierno, Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio, la integrante de Las Perdidas anunció el pasado martes 8 de agosto su última edición, previo a la gran final que ocurrirá el próximo domingo 13 de agosto, aunque habrá un último expulsado el viernes 11.