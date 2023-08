Sergio Corona contó la terrible agonía de Chabelo en su lecho de muerte

Sergio Corona escribió la canción "El Coco", que popularizó Chabelo en su programa (Foto: Onstagram)

Pese a que en los últimos años Xavier López Chabelo fue un sinónimo de “inmortalidad” en los memes de las redes sociales, el querido “amigo de todos los niños” murió el pasado 25 de marzo a los 88 años, dejando con ello un gran dolor entre el gremio artístico y el público que por generaciones lo consolidó como una de las figuras más importantes del país.

En su momento, la familia del humorista no quiso dar detalles ni profundizar en las condiciones en que se suscitó la muerte de Chabelo y fue muy discreta ante los medios de comunicación; sin embargo, ahora quien dio detalles de la partida del actor fue su colega y gran amigo Sergio Corona.

El veterano actor de Televisa, quien también participó en producciones de la época de oro del cine nacional, contó en el programa de YouTube de Yordi Rosado que desde marzo se encontraba preparando un proyecto en el que participaría Chabelo, entre otros comediantes, lo que no se pudo concretar debido al repentino deceso del humorista.

En el programa al cual están suscritas más de tres millones de personas, Sergio Corona habló de su amplia trayectoria, sus inicios en las tablas teatrales, anécdotas de su vida y también recordó a sus queridos colegas que ya no se encuentran con vida.

Xavier López murió el sábado 25 de marzo de 2023 a los 88 años, informaron sus familiares y representantes (Foto: Saul López/Cuartoscuro vía AP)

Corona recordó con tristeza el reciente deceso de sus amigos Polo Polo, Ignacio López Tarso y Xavier López ‘Chabelo’, con quienes compartió en distintas ocasiones sobre los escenarios o en los foros de Televisa.

El famoso aficionado del equipo de futbol Chivas contó a Yordi que se encontraba preparando un evento especial al cual invitó a Xavier López, con motivo del Día del niño.

“En marzo se murió Polo Polo, López Tarso y Chabelo. En el programa Como dice el dicho teníamos programado hacer un evento especial para los niños que vienen a trabajar al programa, así como para familiares de actores que tuvieran niños”, narró.

“Teníamos programada una canción que escribí que se llama ‘El Coco’, que la cantó Chabelo en su programa. Un buen día la escuchó Xavier y me dijo: ‘oye, Checo, ¿puedo cantar tu canción?’. Le dije que claro, porque para niños está muy bien. Teníamos programado que viniera conmigo a cantarle ‘El Coco’ a los niños que íbamos a festejar en la grabación”, continuó Sergio Corona sobre Chabelo; sin embargo, el plan no se pudo concretar.

El actor no se presentó al funeral de su amigo Crédito: YT/ Yordi Rosado

Respecto al deceso del emblemático comediante que hizo historia en programas como La carabina de Ambrosio y En familia, Sergio externó que no acudió al funeral de su amigo porque no lo consideró prudente en ese momento, además esperó algunos días para darle el pésame a los familiares de Xavier López.

“No fui a ninguna agencia funeraria, no hablé a su casa cuando murió para dar el pésame. Nada de eso. Sabía que la esposa y la familia iban a tener mucha preocupación. Yo no me presenté, no servía, y tuve mucha pena”, contó.

“Al cuarto o quinto día hablé con su esposa y, de todas las cosas que hablamos, me dijo que ese día que murió él empezó a hablar, a pedir que se acercaran, muchas cosas”

Sergio Corona no logró contar con la presencia de Chabelo en el evento que preparaba por el Día del Niño (Foto: Archivo)

Tras ello, el actor de 94 años, oriundo de Pachuca, Hidalgo, narró que en su lecho de muerte, Chabelo estaba consciente de lo que le estaba ocurriendo, por lo que se puso a gritar.

“Al final le decía a su esposa: ‘me estoy muriendo, me voy a morir, me estoy muriendo’. Entre esas quejas de su muerte y su sentir, en esos momentos se murió Xavier. Gritó ‘me voy a morir’. Terrible”, contó Corona.