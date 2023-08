SEP defiende los libros de texto gratuitos con error en lámina: “Son números que ni ellos entienden”

La SEP aseguró que son menos de 20 los errores que se han encontrado en los nuevos libros de texto gratuitos. (TW/SEP_mx)

La polémica sobre los errores en los libros de texto gratuitos llegó este martes a la conferencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó para defender estos materiales educativos. Una equivocación saltó a la vista cuando las autoridades educativas hablaron de la participación en asambleas para la elaboración de libros.

Un número se hizo ilegible para la lectura de aquellos que seguían la transmisión mientras Marx Arriaga, el director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), exponía la participación.

“En las primeras asambleas, un número que nadie cree porque se refiere al movimiento que ocurrió, participaron un millón 035 mil 121 maestros”, indicó el funcionario de educación.

Sin embargo, el número presentado en la lámina fue diferente y, de hecho, era ilegible: “Febrero - Marzo 2022. 1, 035, 0121 participaciones del magisterio”.

La SEP mostró un número ilegible al intentar defender los nuevos libros de texto. (Captura de pantalla)

Este error generó controversia en redes sociales, ya que se alegó que la conferencia a cargo de Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP, tenía el propósito de defender los nuevos libros de texto de los errores detectados, pero en cambio se mostraron más errores durante la presentación.

“Incluso en la presentación que hicieron para demostrar que los libros de texto gratuitos no tenían errores, se equivocaron... 1,035,0121″, se puede leer en alguna de las publicaciones en redes sociales.

Otro usuario cuestionó que en la “conferencia vespertina solo mostraron confusión con números que ni ellos entienden”.

Errores en libros de texto no son más de 20

Se destacó que durante su intervención, Marx Arriaga defendió a los editores y tutores que colaboraron en la creación de los libros de texto gratuitos de la SEP y les envió un fuerte abrazo, animándolos a sentirse orgullosos del trabajo que realizaron.

Durante esta conferencia de prensa vespertina, Marx Arriaga defendió que los nuevos libros de texto gratuitos no contienen errores, sino “áreas de oportunidad”.

Asimismo, afirmó que estos errores no suman más de 20 en la edición de todos los libros de texto, entre los que destaca el error en la fecha de nacimiento de Benito Juárez. No obstante, consideró que el responsable de estos errores no es ni de los editores ni de los autores, sino del director general.

Se defendió a tutores y editores de los libros de texto gratuitos por los errores que se han exhibido en redes sociales. (TW/SEP_mx)

Incluso defendió que en sexenios anteriores, específicamente durante la administración de Enrique Peña Nieto, los errores encontrados en los libros fueron más numerosos que los que se han detectado actualmente.

“No los llamaría errores, sino áreas de oportunidad, como buen maestro que soy. Sí, tienen áreas de oportunidad, al igual que todos los libros de texto... la lista de correcciones, que ocurrió en el periodo de Chuayffet, cuando se identificaron 107 errores en el libro de texto”, expresó.

Señaló que si se comparan estos números con el total de páginas de los libros de texto, representan un total de 1.61 % de errores; sin embargo, en los nuevos libros, los errores no suman más de 20, es decir, el 0.09% del total de páginas.