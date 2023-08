Padre de Carlos Aranda, mexicano desaparecido en Canadá, dijo estar inconforme en cómo se ha llevado el caso

Carlos Aranda desapareció el pasado 7 de julio en Canadá. (Foto: Twitter/ConsuladoMexVan)

Luego un mes de la desaparición del joven mexicano Carlos Aranda, Octavio Aranda, su padre, se reunió con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Álicia Bárcena.

En una entrevista con el medio Milenio, el señor Octavio dijo que fue el pasado lunes 7 de agosto, al medio día, que se reunió con la canciller. Dijo que en la reunión estuvo, además de Bárcena, Vanessa Calva, quien es Directora General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la SRE.

En la reunión, dijo el padre de Carlos, la canciller se comprometió a tomar el caso personalmente, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de que se va a llevar directamente con el canciller de Canadá, Mélanie Joly.

También, Octavio dijo que no tiene noticias de la policía, pues no tiene el informe. “Me llegó un correo donde nosotros primeramente solicitamos para el informe y el correo lo metimos por plataforma, ese correo decía que la ley de Canadá era de 15 a 30 días para entregarnos ese correo, pero ayer, antier, nos llegó el correo donde la policía de Canadá pide una prórroga de 30 días, qué quiere decir esto, 30 más 30, dos meses para entregar un informe para saber nosotros si hicieron o no hicieron la investigación”, explicó.

La canciller llevará el caso, por orden del presidente López Obrador. (AP)

También señaló que habló con Ángel, el amigo de su hijo, que es de Oaxaca, con quien habría viajado a Canadá. “Los dos salieron de Oaxaca, con él nadamás pude platicar, con los otros dos, no son sus amigos, son compañeros que conocieron una semana antes de su desaparición, con ellos no tuve contacto porque ellos se trasladaron el mismo viernes o el mismo sábado del otro día que desapareció mi hijo, se trasladaron a (la ciudad de) Creston”.

Además, dijo estar inconforme con cómo se ha llevado el caso de su hijo, pues acusó que no hay una investigación como tal, y explicó que Ángel, el amigo de Carlos, le señaló que le pidieron el número de uno de ellos, y con dos preguntas, “con eso se dio por satisfecho”.

Sobre un video en el que se vio a Carlos pidiendo ayuda en un hotel, antes de su desaparición, el señor Octavio confirmó que era verídico. “Yo lo puide ver, es un video de un hotel llamado Spirit Ridge Resort, está a media hora de donde se quedaba Carlos, efectivamente ahí se ve en las imágenes que mi hijo pide auxilio, le tratan de brindar auxilio, porque no hay audio, nada más se ve la cámara arriba, y se ven las imágenes donde mi hijo pide auxilio, se ve que también llega el vigilante del hotel, se ve que llega el policía, le piden datos, tratan de ayudarlo, pero cuando sale de esa recepción, el policía dice que mi hijo salió corriendo y de ahí no se vio más”.

Octavio señaló que piensa regresar la próxima semana a Canadá para continuar con la búsqueda de su hijo, y saber lo que se está haciendo, pues cuando viajó a ese país no vio mayor avance en la investigación de su caso.

El padre de Carlos Aranda habló sobre el caso de su hijo en una entrevista. (Twitter/@ConsuladoMexVan)

Carlos Tomás Aranda, un hombre originario del estado de Oaxaca, desapareció en Canadá, lugar al que decidió ir para aprender más sobre su carrera mientras trabajaba en una granja. Se reportó que se encuentra desaparecido desde el pasado 7 de julio.