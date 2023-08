Marx Arriaga asegura que en el pasado nadie se fijaba en los errores de los libros de texto: ″tan solo fue una fe de erratas”

Foto: Cuartoscuro

Luego de un sinfín de críticas en redes sociales, donde padres y madres de distintos estados de la República Mexicana rechazaron tajantemente la inclusión de los nuevos libros de texto para el siguiente ciclo escolar. El encargado de aprobar la información que recibirán los niños de educación básica, Marx Arriaga, aseguró que no hay errores como han hecho creer.

Desde su perspectiva, el director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló en conferencia que la creación de estos nuevos instrumentos de enseñanza se realizaron con el consenso de especialistas y maestros que ayudaron a corroborar los datos presentados.

Ante el desacuerdo de miles de mexicanos, Arriaga Navarro destacó que gracias al apoyo de expertos, los nuevos libros de texto solo tienen 20 errores que, para él, no deben tomarse de manera negativa sino que representan “áreas de oportunidad”.

“Hay un proceso donde se corrigen los materiales y yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad. Sí tiene áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto”, comentó.

El director de Materiales Educativos de la SEP no soportó las críticas hacia su trabajo para la nueva escuela mexicana y respondió a quienes han despotricado en su contra

Sin embargo, para los detractores es una muestra del cinismo con el que los miembros de la cuarta transformación justifican sus errores y continúan culpando a gobiernos anteriores por las acciones que realizan en pleno 2023. Sin embargo, para las administraciones anteriores sí fueron tropiezos y no puntos a mejorar como se han autodenominado.

“Tuvieron que despedir a (Emilio) Chuayffet, ¿no? Y que se acabó todos los mercados con su nombre, y todas las unidades habitacionales que tiene en todo el país, ¿desaparecieron por los errores? No, no pasó eso, no pasó nada, tan solo fue una fe de erratas, donde están ahí los errores, 107 errores”, agregó.

Padres de familia rechazan los nuevos libros de texto

Pese a que la Secretaría de Educación Pública y sus colaboradores insisten en que “otros tuvieron más equivocaciones que ellos”, alrededor del país mamás y papás se han pronunciado en contra de que sus hijos sean educados con las herramientas presentadas por la 4T.

La inconformidad es tal que incluso el gobierno de estados enteros como Jalisco y Coahuila ya aprobaron medidas reprobatorias y dieron a conocer que el material no será distribuido a los niños de primaria y secundaria hasta que la SEP dé respuesta a los amparos que promovieron organizaciones civiles como la Unión Nacional de Padres de Familia.

Padres de familia, expertos y autoridades se niegan a entregar el material a las escuelas de Chihuahua, Jalisco, Guanajuato y Coahuila. (AP Foto/Fernando Llano)

Del mismo modo, las autoridades de Chihuahua y Guanajuato indicaron que están totalmente en contra de la forma en la que Morena quiere adoctrinar a los menores de edad, motivo por el cual se unirán a las entidades ya mencionadas y frenará el reparto de libros.