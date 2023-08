Natanael Cano apareció de sorpresa en una boda de sus fans

El cantante de corridos tumbados sorprendió a dos de sus fans al presentarse de sorpresa en su boda. (Foto por: AP/Berenice Bautista) (Captura)

Natanael Cano se ha convertido en uno de los exponentes de los corridos tumbados a nivel internacional y uno de los cantantes mexicanos más importantes del momento, en constantes ocasiones él mencionó que todo se lo debe a sus fans y es por eso que decidió sorprender a dos de sus seguidores el pleno día de su boda para dedicarles una de las canciones más icónicas del intérprete, se trató de nada más y nada menos que Mi Bello Ángel.

El músico dejó a un lado los tópicos más comunes dentro de este género musical que pertenece al regional mexicano para darle lugar a una de sus composiciones más románticas y así dedicarla personalmente a los recién casados, emocionando a todos los asistentes a la fiesta, pero principalmente a la pareja que recientemente unió sus vidas.

De acuerdo con algunos reportes de usuarios de redes sociales, la aparición de Natanael Cano ocurrió en una celebración en Hermosillo, Sonora, mismo lugar donde nació hace 22 años, lo que valió para emocionar más a sus fans porque “consiente” a las personas que viven en la tierra que lo vio nacer.

Descripción: El cantante de corridos tumbados dedicó una canción a los recién casados Crédito:TikTok/natanaelcanonews_

El suceso le valió a Natanael Cano para ser comparado con la banda de rock pop estadounidense Maroon 5 al momento de recordar que para el video de la canción Sugar, el grupo decidió acudir a distintas bodas para cantar de sorpresa este tema y deleitar a los asistentes y a sus seguidores. Lo que ahora hizo el cantautor sonorense.

Como era de esperarse la reacción de todos los seguidores del intérprete de Pacas de Billetes fue positiva y no sólo agradecieron el gesto, sino que lo aplaudieron y pidieron que más artistas, sobre todo mexicanos, tengan los mismos detalles para agradecer a sus fieles fanáticos, Así lo compartieron:

“Cuál Maroon 5, puro Natanael cano”, “Maroon 5 versión Natagooood”, “Si mi boda no va a ser así no quiero nada”, “Si aparece de la nada sí me pongo a llorar”, “Ni Maroon 5 con Sugar se rifó tanto como el Nata”, “¿A quién se le reza para que Nata llegue a mi boda?”.

Sin embargo, algunos dudaron de la veracidad del video y cuestionaron si de verdad Natanael Cano acudió de sorpresa a la boda, si conocía a los novios o si fue contratado para subir a un escenario privado. Por el momento el cantante de corridos tumbados no se ha posicionado al respecto sobre las preguntas de sus fans. Así lo expresaron:

“Alguien sabe si era familiar o eran amigos de nata. Es que esto es muy bonito, es un total sueño”, “Cuando tenga dinero no diré nada, pero si habrá señales”, “Un riñón para contratarlo”, “¿Cómo hago para que pase eso? ¿Cuánto se tiene que pagar?”, “Obviamente lo contrataron o tal vez era un familiar de Natanael”

Pero así como recibe halagos por sus acciones, también ha sido criticado por distintos factores como el contenido de sus letras o porque recientemente los internautas aseguraron que trató de parecerse a Freddie Mercury, excantante del grupo de rock Queen.

Compararon a Natanael Cano con Freddie Mercury por su vestimenta

Este fue el look y la forma de cantar por la que hicieron una comparación entre ambos cantantes. (Archivo) (Captura)

Natanael Cano, para uno de sus conciertos más recientes de su Tumbado Tour 2023, optó por cambiar las largas cadenas de oro, plata y diamantes, así como la ropa holgada, para lucir una playera blanca sin mangas, un pantalón de mezclilla y tenis blancos, muy a la manera en que lo hacía el legendario cantante de Queen llamado Freddie Mercury.

En ningún momento el intérprete de Amor Tumbado especificó si fue un tributo al vocalista que murió en el 24 de noviembre de 1991, pero el look le valió críticas diciendo que nunca se iba a convertir en una leyenda como lo fue el nacido en Zanzíbar, en Tanzania.