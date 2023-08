Marcela Mistral justificó supuesto escupitajo de Emilio a bebida de Poncho de Nigris

Emilio Osorio supuestamente escupió en bebida de Poncho de Nigris (foto: La Casa de los Famosos México) (foto: Ig: @ponchoenigris)

Hace unos días salió a la luz un video donde, supuestamente, Emilio Osorio escupe en un vaso destinado para Poncho de Nigris. Esta situación revivió los rumores de posibles actos de brujería de parte del hijo de Niurka y Juan Osorio para afectar a sus compañeros de reality.

La Casa de los Famosos está llegando a la recta final y tanto participantes como fans se encuentran a la expectativa de lo que pase en las próximas horas. Ya se ha confirmado que el viernes saldrá el último expulsado de la casa, y que el domingo conoceremos al gran ganador.

Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Wendy Guevara se están disputando un jugoso premio de 4 millones de pesos, y aunque los cinco son parte del mismo equipo, sólo uno tendrá el título de ser el más amado por la gente.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Emilio Osorio se ve dentro del ojo del huracán. Hace una semanas, las cámaras de La Casa de los Famosos lo captaron, supuestamente, escupiendo en el plato de Wendy Guevara.

No obstante, estas acusaciones fueron desmentidas por Juan Osorio, productor de telenovelas y padre del joven, quien defendió los valores inculcados a su hijo. Marcela Mistral, quien es esposa de Poncho de Nigris, se pronunció respecto a las imágenes que le han dado vuelta a las redes sociales.

Qué dijo la esposa de Poncho de Nigris sobre la supuesta brujería perpetuada por el hijo de Niurka Marcos

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Marcela Mistral no sólo no negó las imágenes del muchacho “escupiendo”, sino que además no arremetió contra él.

Marcela reaccionó a la nueva polémica en torno al hijo de Niurka Crédito: Youtube/ Imagen Entretenimiento

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante y su equipo de periodistas de De Primera Mano, la esposa de Poncho de Nigris rompió el silencio en torno a esta situación, y aclaró lo que piensa al respecto.

Para Marcela, la situación no es para tanto, y además no cree que exista una genuina mala intención en el supuesto escupitajo por parte del hijo de la cubana.

“Yo lo veo como si fuera un juego, peores cosas se han comido. Es un juego realmente, ellos obviamente saben, aunque por momento pierden la noción de que los están grabando. Creo que es parte de un contenido y son travesuras, juegos, dinámicas”, aseguró.

Ante esta situación, Erika González, conductora de De Primera Mano, insistió en que no había mucho sentido en que fuera un juego, pues Poncho no se había enterado de eso. Sin embargo, Marcela aceptó que le preguntara una vez que termine el reality.

“Desconozco, ya falta una semana, cuando salgan preguntamos. Yo voy a llevar una lista de preguntas. Yo creo que son travesuras y contenido”, argumentó.

El actor volvió a desatar rumores de brujería Credito: La Casa de los Famosos México

Sobre la posibilidad de que Emilio Osorio estuviera practicando brujería a Poncho de Nigris, Marcela admitió que no le preocupa, diciendo:

“No, nosotros estamos más allá del bien y mal. Nosotros estamos protegidos del cielo, contradictoriamente que se llama Team Infierno”.

Hace un tiempo, Juan Osorio defendió al hijo que tiene con Niurka luego de que éste fuera acusado de escupirle a la comida de Wendy Guevara. El productor dijo:

“Emilio es una persona muy educada, mi hijo jamás reaccionaría de esa manera, y yo lamento mucho que malinterpreten y le den cuerda a eso, él tiene una gran educación, es una persona que ha mamado lo que ha aprendido de la gente y todo y lo han visto, no lo estoy inventando, él solito ha demostrado de que forma está hecho, así que no”.

Ya son los últimos días en La Casa de los Famosos, por los que los participantes están moviendo sus últimas fichas para terminar de ganarse el cariño de la audiencia.