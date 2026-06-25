Semovi CDMX contradice a Alessandra Rojo de la Vega por permiso de mobiliario que invadía ciclovía. (Crédito: X/AlessandraRdlv)

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, suma otra polémica, ahora con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi CDMX), a quien le reclamó haber autorizado un permiso para colocar una “terraza”, invadiendo una ciclovía ubicada en la Glorieta de las Cibeles.

Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa a Semovi CDMX

En un operativo más de reordenamiento, la alcaldesa publicó un video en el que mostró al personal de la Cuauhtémoc removiendo las tarimas que estorbaban en vía pública, sin embargo, aseguró que el permiso no fue emitido por su administración sino por la dependencia capitalina:

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“Ya se está retirando pues esta tarima que pusieron para tener mesas o bancas. Déjenme decirles que tenían permiso por parte de la Semovi... La alcaldía no se lo dio”.

Semovi CDMX contradice a Alessandra Rojo de la Vega por permiso de estructuras que obstruían ciclovía. (Foto: redes sociales)

Agregó que estas estructuras que bloquean el libre transito de las y los peatones están autorizadas por el gobierno de Clara Brugada:

“Los restauranteros, establecimientos van, pagan su permiso para poner sus terrazas y, y es cuando los restaurantes la ponen. La alcaldía lo que hace es poner orden. Si están abusando, nos tienen que mostrar el permiso de los enseres”.

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Versiones se contradicen por permisos

En la publicación realizada por Rojo de la Vega se puede ver un permiso que carece de sellos y firmas de los responsables, además, el apartado resaltado se puede ver una ligera alteración, el cual fue usado como argumento para probar la autorización de la Semovi.

A la derecha, el permiso exhibido por Alessandra Rojo de la Vega; a la izquierda, el permiso publicado por Semovi.

Por su parte, la dependencia capitalina emitió una tarjeta informativa en la que dio a conocer que “no otorga ningún tipo de permiso para la ocupación de las ciclovías de la ciudad”, de tal forma que aseguró que “no autorizó” la colocación de alguna estructura al exterior de dicho establecimiento.

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Ante la publicación de la alcaldesa donde advirtió que personal de la dependencia entregó el permiso, la Semovi CDMX instó a liberar la ciclovía: “la Secretaría de Movilidad solicita la liberación de la misma de manera inmediata, y se da vista a la autoridad competente”.

Además, publicó el permiso que emitió a la cervecería en cuestión, donde se puede leer el siguiente mensaje: “Analizando su propuesta, para el desvío temporal de la ciclovía, esta Secretaría considera no factible la implementación del desvío temporal de la infraestructura ciclista planteada”.

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La dependencia negó el permiso debido a la ausencia de “marcas horizontales previas ni elementos de señalización que permitan advertir de manera anticipada la incorporación al desvío temporal propuesto para la ciclovía, dicha infraestructura se encuentra integrada operativamente con la Glorieta de Cibeles”.

Cabe destacar que, el documento de la Semovi cuenta con distintos sellos y firmas asentadas entre el 15 y 20 de mayo de este año.

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Alcaldía Cuauhtémoc llevó a cabo un operativo de reordenamiento en los alrededores de la Glorieta de las Cibeles. (Foto: X/AlessandraRdlv)

En X la Secretaría de Movilidad capitalina escribió el siguiente mensaje:

“La Secretaría de Movilidad desconoce el presunto oficio presentado por la Alcaldesa de la Cuauhtémoc. Se hace de conocimiento el oficio entregado al establecimiento el día 15 de mayo, donde no se autoriza dicha solicitud”.

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Al cierre de esta nota, la alcaldes no ha emitido ningún otro mensaje respecto a la situación que exhibió una posible falsificación de documentos de la Semovi.