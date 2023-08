“¡Casi nos lleva la policía!”: Paty Cantú visita a Wendy Guevara en LCDLF, pero ella estaba dormida

Wendy Guevara tuvo la oportunidad de convivir con algunas de sus cantantes favoritas durante su estancia en el reality show, tales como Gloria Trevi y Paulina Rubio. (Vix)

Falta menos de una semana para que termine la primera temporada de La Casa de los Famosos México y las porras más fuertes que nunca afuera de las instalaciones. En esta ocasión fue Wendy Guevara quien recibió un mensaje de cariño por parte de una de sus cantantes pop favoritas, Paty Cantú, a pesar de las contundentes advertencias de la policía.

Fue durante la tarde del pasado martes 08 de agosto cuando la intérprete de Afortunadamente no eres tú y Corazón bipolar sorprendió a la influencer guanajuatense con una porra luego de que la escuchó cantando sus temas mientras limpiaba la casa.

“Pues nada, estaba viendo La Casa de los Famosos. Me declaré Team Wendy desde el día uno, soy Team Wendy desde antes de que existiera el Team Wendy porque la quiero, pero la he visto cantando muchas de mis canciones y no puedo más, tengo que ir a cantarle”, contó la artista en un video que publicó en sus redes sociales.

Todos los habitantes estaban acostumbrados a tomar una siesta en la tarde. (Captura de pantalla/Vix)

Ya en el lugar, Paty Cantú descendió de su automóvil, tomó un megáfono y llamó a La Perdida sin saber que estaba dormida.

El primero en escuchar a la cantante fue Sergio Mayer porque se encontraba en el patio de la casa. Inmediatamente respondió con un agradecimiento y corrió al cuarto del Team Infierno para despertar a su compañera.

“Tata, somos puro Team Infierno, lo que pasa es que soy Paty Cantú y Wendy es mi hermana, dile que la amo”, aseguró Paty Cantú.

Como era de esperarse, la influencer se levantó corriendo en cuanto escuchó el mensaje y sin poder gritar ante el temor de que fuera silenciada por la producción con música, escuchó con atención a Paty Cantú.

La cantante felicitó a La Perdida por su cumpleaños Credito:Tiktok@patycantu

“Wendy, bebé, casi nos lleva la policía dos veces (...) Wendy, bebé, te amo. Tú querías que viniera, así que vine. Yo me invité aquí a cantarte y a gritarte que te amo y que vas a ganar, bebé”, comentó la exintegrante de Lu.

Sin más, Paty Cantú interpretó un fragmento de Goma de Mascar y cantó Las Mañanitas en honor a Wendy Guevara por su cumpleaños número 30.

El tierno momento se viralizó en redes sociales, donde muchos fanáticos de Wendy Guevara se sumaron a las felicitaciones con mensajes de cariño y alguno que otro aplauso para la estrella pop por el lindo gesto que tuvo con su fan.

La cantante felicitó a Wendy a través de un megáfono por su próximo cumpleaños Crédito: Televisa

¿Por qué Wendy Guevara debería ganar “La Casa de los Famosos”?

Durante la noche del pasado martes 08 de agosto se llevó a cabo un debate entre los cinco finalistas del reality show dirigido por Galilea Montijo. Entre dimes y diretes, la influencer guanajuatense aseguró que ella debería ganar esta primera temporada porque utilizaría parte gran parte del premio para apoyar económicamente a sus papás.

“Es un tema que casi nunca me gusta tocar porque cuando entré a la casa yo no venía como por ‘Ay, quiero ganar’, claro que todos queremos ganar, pero no me veía aquí, en este momento, hasta la final. Lo hago por ayudar a mi familia. Yo soy una persona joven que tengo manos y puedo trabajar mucho para darles lo que quiero, pero ese premio sí me facilitaría bastante el poder ayudarlos”, dijo.

Asimismo, externó su apoyo incondicional a sus compañeros del Team Infierno y pidió votos a su favor.