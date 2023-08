Aracely Arámbula dio sus favoritos en LCDLF

Aracely se dijo fan de dos habitantes del 'Team Infierno' (Foto: Cuartoscuro Televisa)

A poco más de dos meses desde su estreno, La casa de los famosos México está a punto de llegar a su final, con la última gala programada para este domingo 13 de agosto en la que se conocerá quién de los habitantes restantes que aún permanecen al interior del reality show, obtendrá el premio de cuatro millones de pesos.

Dado que quienes continúan en la competencia son los llamados Team Infierno, equipo compuesto por los actores Sergio Mayer y Emilio Osorio; el modelo Poncho De Nigris; el locutor peruano Nicola Porcella y la influencer Wendy Guevara, los ánimos del programa transcurren entre tensión y nerviosismo, sin embargo los integrantes siguen brindando momentos divertidos y polémicas.

El programa producido por Televisa Univisión ha desatado la euforia del público, y se ha convertido en un fenómeno que ha provocado que las audiencias volteen de nuevo a ver la televisión abierta, según lo han analizado los expertos en rating y medios de comunicación.

No sólo el público ha demostrado su fanatismo por el programa sino también algunos famosos, quienes se han sumado a la fiebre del reality que este domingo presentará su gala final.

Cinco integrantes de Team Infierno han llegado a la recta final de LCDLF (Captura de pantalla/@LaCasaFamososMx)

Rumbo al desenlace, Aracely Arámbula habló al respecto y dejó ver que ha seguido las transmisiones del show, además habló directamente sobre quiénes son sus habitantes favoritos, a quienes incluso nombró de una manera muy peculiar.

La famosa “Chule” compartió durante una transmisión en vivo en sus redes sociales que es seguidora de dos habitantes que han llamado la atención del público por la conexión que proyectan en pantalla y el carisma que han demostrado en conjunto.

Sobre Wendy Guevara y Nicola Porcella se ha dicho mucho en las redes sociales que es evidente la gran amistad que han forjado e incluso una parte del público desearía que los influencers lleven su relación a otro nivel y se enrolen sentimentalmente, deseo que también externó la actriz de telenovelas como Abrázame muy fuerte y La Doña.

“Ya somos fans de La casa de Wendy, resulta y resalta. Este team Wencola les gusta mucho, este team está muy querido, así que somos Wencola”, se escuchó a decir a Aracely en una transmisión donde comparte con una amiga. Su declaración se convirtió en tendencia y pronto los fandoms de La casa de los famosos celebraron su apoyo.

La actriz dio a conocer sus favoritos de LCDLFM

“Está muy hermosa la pareja de Wendy y Nicola... a mí me gusta que se emparenten. Que sean novios”, dijo la madre de los hijos de Luis Miguel en su transmisión.

Familia de Wendy Guevara quisiera a Nicola como yerno

Debido a los coqueteos que se han dado entre Wendy y Nicola desde el inicio del programa, a principios de junio de este 2023, los televidentes mucho han especulado que entre ambos personajes estaría naciendo el amor. Dichas versiones han llegado hasta oídos de la familia de la integrante de “Las Perdidas”, quien en una de las galas de La casa de los famosos México, dejó ver que sí aceptaría al modelo peruano como cuñado.

Yessi Guevara, hermana de Wendy, confesó que Porcella le cae mejor que Marlon Colmenarez, amigo y supuesto interés amoroso de la creadora de contenidos. “Le doy 3 puntos a Nicola”, indicó Yessi.

Familia de Wendy Guevara no quiere a Marlon (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Asimismo, el señor Francisco, padre de Wendy, reveló que le tiene mucho aprecio al actor que ha conquistado con su carisma a los fans de LCDLF. “Nicola es un chico buena onda, se me hace y me manda saludos: ‘suegro, don Paco’”, dijo entre risas.

Respecto a Marlon, la hermana de Wendy expresó que no podría considerarlo cercano a la familia. “Lo conocemos, pero no lo hemos tratado. La verdad no lo puedo considerar amigo ni nada”, dijo Yessi.