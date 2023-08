Por ataque armado, Comisión de Derechos Humanos cerró sus oficinas en Morelos

El momento del ataque fue captado por las cámaras de vigilancia de la Comisión. (Twitter/@cdhmorelos)

Durante la madrugada del lunes, un grupo de sujetos armados acudió a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) y disparó en repetidas ocasiones contra la fachada del lugar.

A través de sus redes sociales, el organismo compartió un video captado por las cámaras de seguridad en el que se aprecia el momento exacto de la agresión. A las 00:33 horas del 7 de agosto, un vehículo circulaba sobre la avenida San Diego, en la colonia Delicias de Cuernavaca, y al colocarse a la altura de las oficinas de la CDHM, una persona detonó su arma desde el asiento trasero.

Según las diligencias periciales efectuadas por el Ministerio Público tras el ataque, el inmueble recibió nueve impactos de bala de grueso calibre. Los daños causados a los muros y ventanas de las oficinas de la CDHM fueron visibles gracias a algunas fotografías publicadas en los canales oficiales de la dependencia.

Hasta el momento de esta publicación, casi 24 horas después de que ocurriera el violento suceso, no ha sido identificada ninguna de las personas responsables. Y aunque no se reportó ninguna persona lesionada a causa de los disparos, la CDHM decidió suspender sus actividades presenciales debido a que no es posible garantizar, momentáneamente, la seguridad del público ni de sus trabajadores.

Para el ataque fueron utilizadas armas de grueso calibre. (CDHM)

“Esta Comisión informa que al no haber condiciones para la atención al público, se ha tomado la decisión de cerrar las oficinas y dar la atención de manera virtual para casos de probables violaciones graves de derechos humanos [...] Lamentamos no poder cumplir con nuestra labor en la defensa de los derechos humanos de toda la población, en condiciones seguras”, pudo leerse en un comunicado oficial del organismo.

Luego de que la CDHM difundiera los reportes sobre la embestida contra sus instalaciones, diversas entidades defensoras de derechos humanos y servidores públicos externaron su rechazo a estos actos.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se posicionó en contra de sucesos como estos, ya que buscan “amenazar, intimidar u obstaculizar la función de los organismos públicos de derechos humanos”. En este sentido, hicieron un llamado urgente a las autoridades de procuración de justicia para llevar a cabo las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer lo ocurrido.

Las balas alcanzaron diversos muros y ventanas del inmueble. (CDHM)

Sumado a ello, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) externó su solidaridad hacia la Comisión morelense e hizo pública su preocupación por el ataque perpetrado la madrugada del lunes.

“La FMOPDH manifiesta la necesidad de priorizar la protección del personal que labora en el organismo local para que, en lo inmediato, se garantice su seguridad e integridad”, quedó asentado en un comunicado.

Hasta la presente edición, el titular de la CDHM, Raúl Israel Hernández Cruz, no ha realizado ningún posicionamiento respecto al ataque. Cabe señalar que dicha agresión ocurrió en un contexto en que el presidente de la Comisión fue mencionado en investigaciones periodísticas como supuesto cómplice del fiscal Uriel Carmona en la alteración de los peritajes sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, joven que fue hallada sin vida sobre la autopista La Pera-Cuautla el 2 de noviembre de 2022.