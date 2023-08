Paola Durante recordó su aterradoras estancia en la cárcel: “Ahí va la asesina”

Paola Durante y Paco Stanley trabajaron en conjunto en el programa 'Una tras otra' (Foto: Instagram/paolapink1)

Luego de que el pasado 7 de junio se cumplieran 24 años del asesinato de Paco Stanley, el tema continúa en el candelero, especialmente porque también ese día se estrenó el documental El show: crónica de un asesinato, trabajo audiovisual que se enfoca en los testimonios de diversos personajes que estuvieron involucrados directa o indirectamente en lo sucedido.

Además, el estreno del trabajo periodistíco liderado por Diego Enrique Osorno coincidió con el ingreso de Paul Stanley, hijo del recordado comediante, a La casa de los famosos México, reality show durante el cual Paul narró algunos episodios de su vida al lado de Paco, lo que mantuvo el tema en tendencia.

En el documental disponible en la plataforma Vix+ aparecen los testimonios de diversos personajes que llegaron a trabajar con “Pacorro” Stanley, como Mario Bezares, Verónica Macías y Benito Castro, además del de la ex edecán Paola Durante, quien por su parte estuvo presa por más de un año cuando fue señalada por sus presuntos vínculos con el sangriento ataque al animador.

Ahora, en una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola Durante reconoció que aceptó participar en dicho trabajo para limpiar su imagen, pues durante años la también modelo ha intentado demostrar su inocencia.

Durante la emisión de El minuto que cambió mi destino, Durante recordó lo difícil que fue ser incriminada injustamente en el caso Stanley, y recordó que salió declarada inocente tras pasar más de un año tras las rejas, en 2001.

“Fue algo muy fuerte, me llevaron por un coche, la gente viéndonos horrible. Había muchos medios, helicóptero. Cuando llegué todas gritando, me agarraron, fue un shock muy fuerte. Yo sólo quería ver a mi mamá y a mi abogado”, comentó Paola, quien aseguró las autoridades violaron todos sus derechos, pues ella tenía un arraigo que no fue respetado en aquel entonces.

“Eran cinco cuartitos con rejas. No había cobijas, almohadas, ese día no dormí, yo estaba supermal y recibí la llamada de mi hermana, con ella lloré muy fuerte”, recordó la modelo.

Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Paola Durante en la más reciente emisión de 'El minuto que cambió mi destino' (Foto: Instagram)

Durante reflexionó acerca de que lo más “fuerte” para ella concerniente a este episodio de su vida, no fue el hecho de haber estado en la cárcel de manera injusta, sino salir con la “etiqueta de exconvicta” y con daños en su reputación.

Paola dijo que a más de 20 años de haber sufrido esta traumática experiencia, sigue siendo a la fecha“una herida abierta”.

“Es lo que más me ha dolido. Quizá estar en ese lugar era para que yo creciera, pero el repudio social al salir, pero quedar como ex convinta, que pasara por los pasillos de TV Azteca y dijeran ‘ahí va la asesina’, lidiar con haters, yo no podía ni salir a la calle”, expresó la modelo de 48 años.

Aunado a estas declaraciones, la modelo contó recientemente al periodista Jorge Poza que El show: crónica de un asesinato no fue de su completo agrado porque no se le dio a su mamá el reconocimiento que hubiera querido.

Paola Durante confesó que se alejó de Mario Bezares y hasta dudó de él por sus recientes declaraciones en el documental disponible en Vix+ (Foto: Instagram)

Paola dijo sentirse inconforme por el hecho de que en el material no se habló suficientemente del papel que jugó su madre en la liberación de “El Cholo”, Mario Bezares y de ella misma, pues fue quien presionó a favor de los presuntos implicados ante los medios.

“A mí me gustó el documental pero no me gustó que no pusieran eso de mi mamá, que para mí todos salimos por mi mamá y toda la lucha que hizo ella. Por todas las puertas que tocó, por las noches que no durmió, por el cáncer que le dio, por pelearse con todo el mundo”.

La famosa dijo haberse dado cuenta que en el documental se hicieron “muchos ataques” en contra de Paco Stanley, y hasta ahora duda de las declaraciones de Mario Bezares.

“Me costó mucho trabajo ver todo porque Mario decía cosas y los otros decían otras cosas. Yo lo quiero mucho, pero me quedaron muchas dudas”, refirió la conductora.