Ignacio Mier desestima críticas de Marko Cortés a libros de texto: “No puede ni articular cinco frases completas”

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados

Al señalar la postura “retrógrada” de la oposición, el coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, se sumó a la defensa de los nuevos libros de texto para educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En conferencia de prensa, el morenista respondió al líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, quien invitó a padres de familia a “destruir” o “al menos” arrancar las páginas de los materiales didácticos que consideren “no convenientes” para la educación de sus hijos.

Mier Velazco apuntó que los señalamientos del panista no tienen sustento, pues no tiene una formación pedagógica, ni los estudios profesionales que avalen sus comentarios.

“Marko Cortés difícilmente puede articular cinco frases completas, entonces ¿cómo va a poder cuestionar el diseño técnico-pedagógico de un libro de texto? Ni es pedagogo, ni es educador, ni conoce la práctica de la pedagogía”, afirmó desde Puebla, entidad por la que buscaría la gubernatura.

Libros de la SEP. Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México

Por lo anterior, consideró que las críticas a los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, lejos de consistir en una genuina preocupación, son parte de la “estrategia política” de la oposición.

“Es su estrategia, no nos engañemos. No es un tema técnico pedagógico, no es un tema educativo, es un tema político. Está inscrito en la política que están impulsando ellos”, subrayó el coordinador del partido guinda en San Lázaro.

Refirió que las manifestaciones “trasnochadas y conservadoras” se remontan a los tiempos del expresidente José López Portillo, cuando panistas quemaron libros de texto “porque estaban plasmándose imágenes del aparato reproductor masculino y femenino, y eso era un atentado a las buenas costumbres”.

... y PAN señala “inclinación partidista”

Por otra parte, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, reclamó la “inclinación partidista” y los “graves errores” de diseño y contenido en los textos para el siguiente ciclo escolar.

Mediante un comunicado, el diputado se sumó a las exigencias para retirar “cualquier tendencia partidista” de los materiales y exhortó a la Secretaría de Educación Pública a rediseñarlos para que cumplan con los planes y programas de estudio actuales.

“En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos sumamos a las voces ciudadanas que no sólo demandan, sino que exigen que los libros de texto que utilizarán sus hijas e hijos en las escuelas de todo el país posean contenido de calidad. Nuestra niñez y adolescencia merece que su educación sea imparcial y sin ningún rastro de inclinación o sesgo partidista”, enfatizó el legislador.