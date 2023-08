Whitecaps vs Tigres: la burla que hizo estallar a la afición de los felinos en redes

Tigres y Vancouver chocarán en la ronda de los 32 mejores de la Leagues Cup (Twitter)

Con los partidos programados para disputar la ronda de los 32 mejores equipos de la Leagues Cup, los protagonistas se preparan para comenzar su camino rumbo al título en la eliminatoria directa. Con la finalidad de calentar el encuentro antes del pitazo inicial, los Vancouver Whitecaps dieron a conocer un video donde se burlaron de los Tigres, su próximo rival, aunque desataron el descontento de la afición.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el equipo con sede en la ciudad canadiense dio a conocer un video viral donde intentó realizar una representación gráfica del desempeño de los dos equipos. “Caps vs Tigres. Este viernes”, fue la descripción con la que dieron a conocer el material.

Se trató de un breve video en el que se puede observar a un tigre de bengala en cautiverio caminando con sigilo al interior de su hábitat. Cuando el animal, con el escudo del equipo mexicano sobrepuesto en el rostro, se acercó a una poza de agua, detrás de él se aproximó una persona con el escudo del equipo de la Major League Soccer (MLS) con el mismo sigilo.

Antes de enfrentarse en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, el equipo de la MLS dio a conocer un video donde se burlaron del cuadro de la Liga MX (Twitter/@WhitecapsFC)

Una vez que el tigre se sintió confiado, la persona le tocó las patas traseras para espantarlo. Lejos de atacar al ser humano que motivó el sobresalto, el felino se tiró con las patas hacia arriba y ahí se quedó durante varios segundos hasta que finalizó el material audiovisual. La siguiente imagen consistió en un anuncio para promocionar el choque entre las instituciones en el torneo internacional.

La publicación del video no agradó a un sector de la afición de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). De hecho, a pesar de que contó con más de 424 mil reproducciones en la red social Twitter, las reacciones negativas de los seguidores del club mexicano no se hicieron esperar.

En las respuestas al video se dieron a conocer escenas o resultados en el ámbito deportivo, como un tanto que André-Pierre Gignac marcó al equipo en abril de 2017 durante la semifinal de la Concachampions, De igual forma, se dio a conocer el marcador en partidos previos entre las instituciones, donde ha prevalecido una notable superioridad del equipo de Nuevo León.

El equipo de la MLS se burló del cuadro mexicano con un meme (Twitter/@WhitecapsFC)

“Ten este golazo”, “cuidado”, “sí, bueno. No jugaría con eso en este momento, recuerden, chicos”, “ya se la saben Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Fernando Gorriarán, con todo el viernes”, “que se quieren llevar, dicen”, “a quién me recuerdan estos”, “no le jale la cola al tigre”, “al último equipo que le hizo un meme a Tigres lo bailamos en su casa y con su gente”, “nuestro amigos rayados hacían los mismos memes y miren a dónde llegaron” y “qué gusto me dará cuando les ganen”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo llegan Tigres y Whitecaps al partido de la Leagues Cup?

Luego de haber disputado la fase de grupos, los felinos y los propietarios del BC Place se abrirán paso con estadísticas diferentes. Por un lado, los mexicanos llegarán al encuentro con una racha favorable de sus dos enfrentamientos de la fase de grupos ganados, pues superaron a San José Earthquakes y a Portland Timbers.

Los felinos buscarán trascender a los octavos de final al superar al equipo de Vancouver (Twitter/@TigresOficial)

En tanto, los canadienses se presentarán en su recinto deportivo con el antecedente de haber finalizado en el segundo lugar de su sector. Y es que en su paso por la fase de grupos fueron superados en la tanda de penales por el Club León, aunque vencieron por marcador de dos por uno al Galaxy de Los Ángeles.

El compromiso tendrá lugar el próximo viernes 4 de agosto, en punto de las 20:30 horas del centro de México en el BC Place, donde los Tigres fungirán como locales administrativos.