¿RBD y Paulina Rubio dentro de La Casa de los Famosos? Esto se sabe de la invitación que les hizo Televisa

Las estrellas pop mexicanas podrían ingresar a "La Casa de los Famosos México" (Fotos: Instagram/@rbd_musica/@paulinarubio)

Aunque cuando se anunció el casting más de uno señaló que La Casa de los Famosos México tenía todo menos estrellas, pero rumbo a su gran final figuras de la talla de Gloria Trevi y Thalía han llegado. Sin embargo, Televisa busca más y por ello ya habría invitado a otros popstar mexicanos para convertirse en habitantes y así formar parte de la historia del reality show más popular en los últimos años.

A través de su cuenta de Instagram, Álex Kaffie adelantó la noticia: RBD y Paulina Rubio podrían ingresar a La Casa de los Famosos México. La banda integrada actualmente, ya que Alfonso Herrera ya no forma parte de ella, por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann habrían sido invitados por la televisora de San Ángel, al igual que La Chica Dorada.

“Me entero de que tras la participación de Gloria Trevi y Thalía, Televisa le ha extendido la invitación a Paulina Rubio y RBD para visitar ‘La Casa de los Sarnosos’ y hacer dinámicas con sus inquilinas e inquilinos”, escribió El Villano de los Espectáculos generando gran revuelo en redes sociales, pues Wendy Guevara ya había solicitado la presencia de Anahí, tras la visita de Gloria Trevi.

¿Cuándo podría llegar RBD y Paulina Rubio a La Casa de los Famosos?

La noticia no ha sido confirmada o negada por Televisa y la producción del reality show (Foto: captura Instagram)

Sobre las tareas que tendrían, si sería su visita presencial -como Gloria Trevi- o vía remota -como Thalía-, el ex conductor de Sale El Sol se limitó a compartir dichos detalles, así como las fechas en las que esto ocurriría.

Debido a que el programa ya se encuentra en su recta final, de ser cierta la noticia los rebeldes y la cantante de grandes éxitos pop en español como Ni Una Sola Palabra, Ni rosas ni juguetes y Y yo sigo aquí tendrían que ingresar antes del domingo 13 de agosto, cuando se celebrará la gran final.

Así fue la llegada de Gloria Trevi a La Casa de los Famosos México

La tarde de este 15 de julio, en La Casa de los Famosos la jefa anunció que había una sorpresa para los habitantes, que resultó ser Gloria Trevi. Todos se emocionaron al ver a la regiomontana ingresando al reality con una maleta, pero entre gritos de Emilio Osorio y Sergio Mayer, Wendy Guevara evidenció ser la más feliz de todos por tener a su ídolo con ellos.

La cantante arribó a la casa y los integrantes se emocionaron. Crédito: La Casa de los Famosos

“Hola a todos, ¿Cómo están?, besos. Me he sentido super feliz, contenta, muy bien acogida, porque veo muchas caras familiares, amigables, que me han acompañado de muchas maneras (...) mucha gratitud con aquellos que me han defendido”, expresó la cantante que próximamente estrenará su bioserie en Televisa, a través de ViX+.

Thalía “metió la pata” en su paso por LCDLFM

La llegada digital de Thalía a la casa más famosa de México tuvo un notable y grave error: le adelantó a Nicola Porcella que su mamá ingresaría para saludarlo. Aunque la mexicana intentó solucionar el momento y hablar de otra cosa, el peruano y el resto de los habitantes se percataron de su “metida de pata”. Razón por la que el ingreso de su madre no causó gran euforia entre las estrellas.