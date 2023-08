Pato Zambrano recordó que todos en Big Brother tomaron terapia al salir del programa

Los integrantes de Big Brother primera temporada necesitaron apoyo psicológico por la atención que recibieron (Twitter/@azalialanegra)

Big Brother ha sido uno de los reality shows con mayor éxito a nivel mundial, a partir del encierro de más de 10 personas en una misma casa, varias televisoras han logrado superar sus propios récords de rating.

En México, una de las primeras veces que esto fue replicado fue hace más de 20 años. El Big Btoher producido por Televisa fue el primer reality de este tipo con el que el público fue testigo de cómo 12 personas que no se conocían convivían y todo el día por al menos dos semanas y, máximo, tres meses, que fue lo que duró el reality.

Pato Zambrano fue uno de los integrantes del primer Big Brother, a partir de ahí, comenzó una vida completamente a la que tenía antes del reality.

Pato Zambrano mencionó que él nunca sintió necesario tener apoyo psicológico porque supo afrontar desde dentro de Big Brother la tensión (Captura de pantalla/YouTube)

En el podcast de Óscar Burgos Viejos Lobos de Mar, Patricio confesó que para ninguno de sus compañeros fue fácil afrontar la vida después de Big Brother pues, aunque no todos estuvieron encerrados los tres meses, sí resintieron el hecho de que su vida tuvo un giro de 180°.

Él, por su parte, para no perder el control de sus emociones a pesar de lo tenso que podía ser el ambiente, hacía ejercicio.

“A mí me interesaba ordeñar a la vaca, yo hacía mil 500 o mil 700 abdominales diarias, 800 lagartijas, rezaba dos rosarios, andaba 20 kilómetros diarios en la bicicleta, así sacaba mi estrés”

Televisa tuvo que pagar el psicólogo de los integrantes de Big Brother 1ra generación Crédito: Oscar Burgos

Una vez que salió, Televisa le ofreció tomar terapia psicológica para hacer frente a lo famoso que era en ese momento, pero él no la aceptó; no obstante, la mayoría de sus compañeros sí tuvieron que recurrir a un especialista porque no estaban acostumbrados a ser tema de conversación de millones de personas.

“Al salir de ahí se van a topar con que son excesiva y plenamente reconocidos, conocidos, les van a conocer su forma de dormir, sus buenos y sus malos humores, etcétera. A la mayoría de mi programa fueron al psicólogo que pagó Televisa por varios meses”, recordó Patricio.

Por esto, Zambrano mencionó que La Casa de los Famosos es un ejemplo claro de cómo en el encierro la gente puede olvidarse de que está siendo visto 24/7 y, además, pueden perder el control por las estrategias que cada integrante va haciendo.

Big Brother duró más de dos meses, las expulsiones eran cada dos semanas, la ganadora fue Rocío Cárdenas (Televisa)

Para Pato, la integrante de La Casa de los Famosos que podría perder el control sería Wendy Guevara, pues no estaría acostumbrada a tener tanta atención, también considera que es una de las que va a necesitar apoyo psicológico cuando termine el reality.

“Wendy está encontrando emociones muy fuertes; este jovencito de Niurka también va a encontrar situaciones muy fuertes. Para mí, sobre todo Wendy y Emilio sí, en lo personal les recomendaría, como decano de los reality shows en México, sí les recomendaría que fueran al psicólogo”

Pato explicó que, aunque la influencer es querida por gran parte del público, al salir de la casa seguramente sufrirá de muchos insultos porque, así como vayan quedando menos habitantes, la tensión los llevará a sacar una faceta desconocida que molestará a muchas personas y deberá afrontar el odio de los televidentes.

Para Pato Zambrano, quien ganará será Poncho de Nigris (Vix)

El hoy político también dijo que los posibles finalistas podrían ser Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Wendy Guevara ya que son los personajes más fuertes dentro de la casa.

Pato Zambrano dijo que espera que a partir de este programa, Wendy pueda llegar más lejos, inclusive mencionó que deberían de postularla a algún cargo político, pues podría aprovechar su popularidad para hablar sobre la comunidad LGBT+.