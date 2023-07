Resultados de pase reglamentado UNAM: estudiantes reportan retrasos en la página

(FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Miles de estudiantes egresados de las Escuelas Nacional Preparatorias (ENP) y de los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentran en espera de los resultados del Pase Reglamentado 2023-2024, mismos en los que se les notificará si fueron asignados a las carreras y planteles solicitados para continuar con sus estudios dentro de la institución.

Sin embargo, y de acuerdo con los reportes emitidos por los alumnos, pese a que se tenía contemplado que estos fueran emitidos desde las 00:00 horas de este 26 de julio, hasta el momento no han sido publicados.

Es por ello que desde redes sociales, los ex estudiantes de bachillerato han reportado presuntas fallas y han solicitado a la Casa de Estudios que informe sobre la situación.

(Foto:Memes/Pase Reglamentado/UNAM)

(Foto:Memes/Pase Reglamentado/UNAM)

“Y por si fuera poco, aún no están disponibles los resultados del Pase Reglamentado y mi hermana sigue con los nervios al tope. Una vez más, gracias por nada, UNAM”, “¿Ya UNAM? ¿A qué hora subes los resultados del pase reglamentado?”y “En unas horas me voy de campamento y nada más no salen los resultados del pase reglamentado”, son algunos de los comentarios.

Además, nerviosos y con dudas, muchos estudiantes han señalado que se quedaron despiertos hasta altas horas de la madrugada de este 26 de julio para conocer sus resultados, sin embargo, desvelarse resultó en vano pues hasta las 10:38 horas del día no se han emitido los asignaciones. En este sentido, han reclamado por la situación a la administración de la UNAM, acusando que en el caso de los resultados de los exámenes de admisión, los resultados salieron “hasta un día antes”.

(Foto:Memes/Pase Reglamentado/UNAM)

(Foto:Memes/Pase Reglamentado/UNAM)

“Luego dicen que los de pase reglamentado somos los privilegiados pero a los de examen hasta un día antes les dieron resultados y sin página saturada”, reprocharon.

La espera de los resultados desató memes

Si bien muchos usuarios han expresado su molestia través de Twitter, otros más han optado por tomar con humor la situación con memes y publicaciones irónicas.

“Yo pensé que me tenía que “agarrar fuerte” para los boletos de Taylor y solo me estaba preparando para el pase reglamentado” y “One Direction va a regresar antes de que suban los resultados del pase reglamentado”, se lee en las publicaciones. Por su parte, hasta el momento la UNAM no ha emitido información al respecto.

(Foto:Memes/Pase Reglamentado/UNAM)

(Foto:Memes/Pase Reglamentado/UNAM)

Cómo y qué días se podrán consultar los resultados

Los más de 30 mil estudiantes que cursaron el bachillerato en la UNAM podrán consultar sus resultados en el portal TU SITIO (https://primeringreso1.dgae.unam.mx/2023/sitios/PR/) desde este miércoles 26 de julio; la información estará disponible hasta el 4 de agosto.

Para consultar el plantel y carrera a la que fueron asignados, los estudiantes deberán iniciar sesión su un número de cuenta y NIP en la página misma en la que podrán acceder a su carta de asignación y la orden de aportación voluntaria que se deberá pagar antes de que se realice la inscripción.