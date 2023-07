López Dóriga negó formar parte de una conspiración contra AMLO

El periodista respondió a los señalamientos de AMLO (Cuartoscuro)

El periodista Joaquín López-Dóriga respondió a los dichos que hizo en su contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y rechazó formar parte de alguna conspiración que pudiera incriminar al político tabasqueño en caso de que suceda algún atentado o crimen en contra de las figuras de la oposición.

Durante su espacio radiofónico, el comunicador repitió en reiteradas ocasiones que él no forma parte de ninguna posible conspiración contra el mandatario mexicano y sentenció que nunca lo señaló como un posible responsable de algún acto que atente contra la vida o dignidad de los presidenciables, específicamente de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Me acusa de formar parte de una conspiración y dice de irresponsables, perversa, de malas entrañas, peligrosísima y en su contra. No, presidente, yo no formo parte, le reitero, de nada de esto, ¿sí? (...) rechazo formar parte de conspiración alguna, ¿sí?, rechazo y jamás lo he culpado a usted, como dijo hoy, de que sería...jamás lo he señalado, lo he culpado de un crimen si muriera un periodista o un candidato”, expresó en Radio Fórmula este martes 25 de julio.

Tras un acto que recriminó Xóchitl Gálvez en Oaxaca, algunos periodistas alertaron la dignidad y vida de la senadora (Jovani Pérez/Infobae México)

Aunado a lo anterior, López Dóriga negó formar parte de algún grupo vinculado al expresidente Carlos Salinas de Gortari, por lo que pidió que dé pruebas o compruebe que eso es real, ya que apuntó que al señalarlo tiene la obligación de dar a conocer la razón por la que acusa.

“Dice que yo formo parte de un grupo vinculado a Carlos Salinas de Gortari, pruébelo, presidente, demuéstrelo, porque, repito, el que acusa como me está acusando, tiene la carga de la prueba”

No obstante, el comunicador acusó al mandatario mexicano de actuar de forma perversa al adelantar que el próximo miércoles 26 de julio mostraría las pruebas en que él y otros comunicadores habían acusado al mandatario, por lo que instó a AMLO a invitarlo a Palacio Nacional y poder arreglar el asunto “cara a cara”.

“(...) hoy actuó de manera perversa al anunciar que mañana me va a exhibir, estoy a sus órdenes, ojalá me invitara mañana a la mañanera para que lo hiciéramos cara a cara”, continuó.

Finalmente, el periodista refirió que el presidente no estaría siendo amable o afectuoso con los que piensan diferente a él; sin embargo, expresó que, en realidad, tampoco lo sería con los suyos, pues sólo unos cuantos tendrían esa suerte.

López Dóriga recomendó a Xóchitl Gálvez contar con seguridad

Comunicadores y líderes de opinión alertaron la posibilidad de un atentado contra Xóchitl Gálvez (Jovani Pérez/Infobae México)

Posteriormente a su aclaración, el comunicador recordó que durante una entrevista que le realizó a la aspirante a coordinadora del Frente Amplio por México, recomendó a ésta tener un cuerpo de seguridad durante sus recorridos en el país, pues alertó que la actual administración federal no soportaría si algo atenta contra su vida.

“Si yo fuera de los estrategas de seguridad de este país, lo primero que haría sería ponerte un esquema de seguridad porque, lo voy a decir, este régimen no resistiría que te pasara algo”

A lo cual, la representante del PAN sentenció que ella está tranquila y no teme por su seguridad, ya que se consideró una mujer que no se mete con nadie ni ha tenido problemas.

Sin embargo, Joaquín López Dóriga no fue el único que alertó de un posible ataque a la senadora, también lo hicieron personajes como Héctor Aguilar Camín, Raymundo Riva Palacio y Beatriz Pagés Rebollar, por lo que López Obrador los acusó de “echar a andar” rumores de que se repita un caso como el de Luis Donaldo Colosio.

“Nuestro adversarios, algunos, están fuera de sí. Está una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas. Están difundiendo que si le pasa algo a un aspirante a la presidencia va a ser culpa mía”, expresó las primeras horas del martes.