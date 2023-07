Esta ex conductora de TV Azteca le “hizo el feo” a Hoy

Una famosa que brilló en TV Azteca no mostró interés por integrarse a Hoy (Foto: Instagram)

En agosto de 2021 se dio a conocer la noticia de que Anette Michel dejaba la televisora TV Azteca, donde por al rededor de cinco años formó parte del elenco fijo de los programas de MasterChef a través de sus distintas temporadas.

Pero es que tras tanto tiempo fungiendo como conductora del famoso programa de retos gastronímicos, la también actriz expresó su deseo por dejar los foros de reality shows para volver a encarnar a un personaje de telenovela.

Tras salir del programa y de la televisora, la famosa probó suerte en Televisa, donde regresó en su faceta de actriz de melodramas.

Y es que luego de su participación en Masterchef, programa en el cual se desempeñó a lo largo de sus ocho ediciones, la conductora dijo extrañar mucho la actuación y reveló que los cambios que se estaban suscitando en la televisora del Ajusco no eran de su agrado, pues no encajaban en sus ideales.

La conductora participó en "Hoy" como invitada especial tras su salida de TV Azteca (Foto: Instagram @anettemicheltv)

“Como saben mi carrera la enfoqué mucho en la actuación y también extraño mucho actuar y quizá por ahí es por donde estemos buscando nuevas oportunidades. Claro que he hecho castings, he ido a televisoras grandes, a otras pequeñas, a las independientes y ahora hasta a los servicios streaming, buscando oportunidades que me reten”, dijo en su momento la tapatía.

Tras ello, al poco tiempo Anette hizo oficial su incorporación a la telenovela de Televisa Contigo sí, donde por cierto también participó el actor Brandon Peniche, quien igualmente dejó su lugar en Venga la alegría, matutino emblema de la televisora.

Ahora, más de un año después de su estancia fija en la televisora de San Ángel, la conductora de 52 años nacida en Guadalajara, Jalisco, compartió con la prensa cómo se ha sentido ahora que se ha consolidado en las filas de Televisa.

“Estoy muy contenta, la verdad me la paso muy bien, el equipo que se ha formado ha sido maravilloso, la pasamos riendo todo el tiempo y estoy contentísima, ya a menos de un mes de que se arranque la novela”, dijo a los reporteros a las afueras de la televisora de San Ángel respecto al melodrama Minas de pasión, el cual es producido por Pedro Ortiz de Pinedo y contará con la participación estelar de Livia Brito.

La conductora y actriz fue la condutora de MasterChef en TV Azteca durante ocho temporadas (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Ya acoplada en su faceta actoral, Anette Michel dará vida a la villana de la historia que promete apoderarse del horario estelar en México y Estados Unidos gracias a su intensa trama, protagonizada también por el actor Osvaldo De León.

“Exacto, después de estar todo el tiempo haciendo conducción, muy contenta, pero ya extrañaba muchísimo la ficción, entonces ya regresé, ya hice una novela, tres películas, estoy haciendo otra novela, así que bien”, compartió la famosa en su encuentro con la prensa.

La también modelo fue cuestionada respecto a si estaba en sus planes incorporarse al programa matutino de Televisa por excelencia, Hoy, que durante casi tres décadas se ha mantenido en dicho horario a través del canal Las estrellas.

Y es que cabe recordar que dentro de su larga trayectoria en TV Azteca, Anette Michel formó parte de recordados programas donde pudo lucir su talento en la conducción, tales como los matutinos Tempranito, Poker de reinas y Venga la alegría -donde fungió como presentadora invitada-.

La famosa está feliz por su participación en la telenovela "Minas de pasión" (Foto: Instagram/@anettemicheltv)

“No. Cien por ciento no. Es que Hoy no me necesita, tiene su equipo y es su familia, pero no”, respondió contundentemente. Cuando un reportero le señaló que el programa se encuentra realizando constantes cambios, así contestó Anette Michel:

“¿Qué cambios? No ha habido cambios en 25 años, ¿de qué hablan? Pero no, yo creo que Hoy está perfecto como está”.