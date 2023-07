Xóchilt Gálvez se olvida de su precampaña presidencial y vio el partido de Messi contra Cruz Azul

La ex senadora se rindió y reconoció al argentino, quien dio el gol del triunfo.

La Leagues Cup 2023 comenzó y uno de los duelos destacados fue el de Inter Miami vs Cruz Azul, por los fieles fans del futbol no pudieron perderselo, ya que significó el debut de Lionel Messi con Las Garzas.

Te puede interesar: Árbitro se dejó “presionar” por Messi, aseguró Tuca Ferretti tras derrota con el Inter de Miami

Muestra de ello, fue Xóchilt Gálvez, aspirante a la presidencia por el Partido de Acción Nacional (PAN), fiel seguidora del Cruz Azul, que se olvidó de la política y vio todo el partido contra el Inter Miami de Lionel Messi.

Gálvez Ruiz, a través de su cuenta de Twitter, lanzó un mensaje sobre el partido y aseguró que al mejor futbolista del mundo ya cumplió todo en el deporte, pues ya solo le faltaba enfrentar al mejor equipo del Mundo, su Cruz Azul.

Te puede interesar: Leagues Cup 2023: ¿Cuándo y dónde ver la jornada 1 en México?

“A partir de hoy, a #Messi no le faltará nada. Ha ganado el Mundial, la Copa América, cuatro Champions League, diez ligas y ahora podrá decir que jugó contra el mejor equipo del mundo. ¡Arriba la máquina del @CruzAzul!”, escribió.

Xóchilt reconoció la derrota de su Máquina Celeste

Le llueven críticas

Al decir que Cruz Azul es el mejor equipo del futbol, muchos de seguidores y sus haters, no coincidieron con ella, ya que los celestes, a pesar los 96 años de fundación, apenas cuenta con 9 títulos de Liga.

Te puede interesar: ¡Confirmado! Messi debutará con el Inter Miami ante el Cruz Azul en la Leagues Cup

Internautas fueron contestándole a la política al decir que Messi no se enfrentó al mejor equipo del mundo, puesto que Cruz Azul no es el más grande de México, por lo que aun el astro argentino todavía no se enfrenta al verdadero club más grande de nuestro país.

Siempre ha demostrado su amor por el Cruz Azul.

“Ahí sí, mi discrepancia es profunda Senadora. Messi tendría que ganar al América para poder decir que tuvo una carrera exitosa”; “Ahí si no estoy de acuerdo contigo…el mejor equipo del mundo se llama Tigres”; “Independiente de este comentario. Voy a votar por usted #XochiltGalvezPresidenta2024 y arriba las @Chivas”; “La admiro mucho, ¡muchísimo! Pero soy Puma de corazón”; “Me caías bien. Esto puede costar mi voto. Con decirte que hasta la Real Academia de la lengua admitió la palabra: “cruzazulear” para describir el acto de casi tener un logro, y perderlo de último minuto. ¡Arriba los Tigres”, fueron algunos de los comentarios de sus fieles seguidores.

Cruz Azul se complica el pase a la siguiente ronda

Gol de Uriel Antuna a los 64 minutos: Inter Miami 1-1 Cruz Azul

La Máquina Cementera tras la derrota ante Inter Miami se le complicó su pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup, por lo que el siguiente encuentro será crucial al medirse al Atlanta United, que es uno de los equipos más fuertes de la MLS al encontrarse en el séptimo lugar de la Conferencia Este.

A pesar de competir al tú por tú ante el cuadro de La Florida, Cruz Azul logró empatar el juego 1 a 1 con un gol de Uriel Antuna en la segunda parte, al aprovechar una desatención defensiva del Inter Miami, recibir en el área el balón, acomodárselo con la derecha y fusilar al arquero Drake Callender.

Gol de Lionel Messi

Sin embargo, en los últimos minutos, Lionel Messi, al ser derribado en los linderos del área, colocó el balón al ángulo tras un tiro libre y vencer al arquero Andrés Gudiño, quien no logró detener el zurdazo del argentino.