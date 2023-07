El hombre que agredió a la profesora de kínder también será investigado por maltrato animal

Autoridades aseguraron 8 perritos en la casa de la pareja que agredió a la maestra de kinder en Cuautitlán Izcalli. (@c4jimenez)

Añadieron un cargo más para Jesús Adid “N” el hombre acusado por delito de extorsión en contra de la maestra Brenda y la cocinera Roseira, empleadas del kínder “Frida Khalo” en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El viernes 21 de julio se llevó a cabo un cateo en el domicilio del sujeto que agredió a la profesora. De acuerdo al periodista Carlos Jiménez, durante la la diligencia, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hallaron ocho perritos en condiciones deplorables. Los cachorros vivían enjaulados, sin comida, entre suciedad y en total abandono.

Las autoridades procedieron a rescatarlos y los agresores suamrían a las denuncias el crimen pro maltrato animal. Los canes fueron asegurados y serán valorados por médicos veterinarios quienes determinarán su situación.

Los perritos vivían enjaulados entre suciedad. (@c4jimenez)

Cabe señalar que en la audiencia realizada el 21 de julio, el Ministerio Público del Edomex formuló la imputación contra la pareja. Según el periódico Milenio, en la audiencia se narraron las agresiones y acciones que la pareja le hizo pasar a la maestra, como la de obligarla a que se hincara para pedirle perdón al menor.

El medio señaló que los imputados ofrecieron una disculpa pública por las ataques contra la maestra de preescolar; no obstante, Laura “N” aseguró que no se arrepintió debido a que “la maestra fue quien agredió a su hijo”.

Finalmente el juez dictó la prisión preventiva justificada al considerar que hay un riesgo de que la pareja “se extraiga de la justicia”. Derivado de que ambos mintieron al proporcionar su domicilio cuando fueron a declarar. De igual manera indicaron que Jesús “N” y Laura “N” son considerados un peligro para las víctimas debido a que conocen el lugar donde trabajan y sus horarios laborales, por lo que podrían atacarlas nuevamente.

Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía del Edomex, el padre del menor enfrenta una investigación en su contra por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de una mujer de identidad resguardada por un hecho ilícito diverso. Asimismo, la fiscalía indicó la posible participación del imputado por grupos criminales dedicados a varios delitos.

Graban el momento que una mamá golpea a una maestra y el esposo no hace nada por evitar la agresión, esto pasó en C. Izcalli Credito:TW@isidrocorro

“Por su parte y resultado de las indagatorias en contra del imputado, la Fiscalía estableció la probable relación de Jesús Abid “N” con células criminales generadoras de violencia en la zona dedicadas a la extorsión, narcomenudeo, robo con violencia, secuestro y homicidio.”

El tercer cargo que enfrenta es el de soborno, ya que al presentarse por voluntad propia al Centro de Justicia de la entidad para rendir las declaraciones correspondientes, ofrecieron dinero y un vehículo a las autoridades para frenar las indagaciones en el caso por lo que fueron detenidos inmediatamente.

La agresión contra la maestra de kinder

De acuerdo a las declaraciones expuestas por parte de la docente en una entrevista con la conductora Azucena Uresti, Brenda, dijo que no conocía a los padres del niño ya que apenas llevaba una semana laborando con el grupo por lo que no sabía nada acerca de la maestra anterior. “La mamá me daba patadas y me decían que no me volviera a meter con su hijo. La señora de cocina iba a pedir ayuda y la hincaron frente a una ventana para que viera como me pegaban”, reveló.

[FGJEM]

A la mujer encargada de los alimentos la amenazaron con una pistola, cabe señalar que ambas mujeres no regresarán a trabajar a la escuela.

En cuanto al menor, continúa a disposición del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) para ser entregado a algún familiar que compruebe su parentesco.