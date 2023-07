Muere Tony Bennett: el día que dibujó a Vicente Fernández en el “Rancho Los Tres Potrillos”

El intérprete de regional mexicano sentía una profunda admiración por Tony Bennett. (Instagram: @itstonybennett)

El medio artístico mundial está de luto por el lamentable fallecimiento de Tony Bennett, reconocido cantante estadounidense que durante más de 70 años de trayectoria conquistó al público con su voz. De acuerdo con los primeros reportes, la estrella de la balada murió este viernes 21 de julio en Nueva York a los 96 años de edad por causas hasta ahora desconocidas.

Su legado en la industria musical es inminente, pues temas como I Left My Heart In San Francisco, The Way You Look Tonight y Stranger in Paradise siguen siendo considerados como clásicos a pesar de que fueron lanzados en el siglo pasado. Pero eso no es todo, también logró romper barreras generacionales al convertirse en inspiración de artistas jóvenes como Lady Gaga.

El cantante fue diagnosticado con Alzheimer en 2016. (REUTERS/Steve Marcus)

Tony Bennett retrató a Vicente Fernández en Guadalajara

El intérprete de regional mexicano sentía una profunda admiración por su colega estadounidense y uno de sus sueños más grandes era invitarlo a su rancho Los Tres Potrillos (ubicado en Guadalajara, Jalisco) no sólo para convivir, también para hablar sobre un posible dueto musical.

Según contó Afo Verde (quien se desempeñaba como CEO de Sony Music en aquel entonces) en entrevista con Hoy Día, la estrella estadounidense se acercó para pedirle que lo ayudara concordar una una colaboración musical con el ícono de México y así lo hizo.

Tonny Bennett también era pintor (Captura YouTube: Tony Bennett)

La única condición que interpuso el intérprete de música ranchera para cantar con su colega fue que visitara su rancho. Fue por esa razón que Tony visitó la propiedad de Vicente Fernández en 2012 y cuyo encuentro fue grabado para como parte del videoclip que se lanzó con su canción Return To Me (Regresa a mí).

“Primero Chente le regala un cuadro y entonces como Chente le regaló ese cuadro y Tony pinta genial, agarró un papel y le hizo como un dibujo de Chente, lo dibujó en un minuto. Entonces hubo un intercambio de arte”, contó el CEO.

La canción formó parte del álbum Voice Duets con otras piezas que Tony Bennett grabó junto a grandes estrellas latinoamericanos, tales como Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Chayanne, Miguel Bosé y muchos más.

Se desconoce dónde está el retrato. (Captura YouTube: Tony Bennett)

El videoclip de Return To Me se estrenó en septiembre de 2012 en el canal de YouTube de Tony Bennett y actualmente cuenta con más de 5 millones de reproducciones. Este comienza con la llegada de la estrella del jazz al rancho Los Tres Potrillos, donde Vicente Fernández ya lo estaba esperando.

Tras darse un cálido abrazo, los cantantes recorrieron toda la propiedad antes de concentrarse en el estudio de grabación de Vicente Fernández para grabar su dueto. Como era de esperarse, Chente mostró desde sus caballos hasta todos los reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera artística.

(Captura YouTube: Tony Bennett)

Tony Bennett lamentó el deceso de Vicente Fernández

El Charro de Huentitán murió el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años de edad tras sufrir complicaciones en su salud que se desencadenaron por una caída en su casa. Como era de esperarse, figuras del medio artístico internacional lamentaron el deceso del ícono de México y Tony Bennett fue uno de ellos