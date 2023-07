El día que Thalía madrugó para cantar un dueto con Tony Bennett

YouTube.

Uno de los cantantes que más premios Grammy ha ganado es sin duda Tony Bennett. Comparado eternamente con Frank Sinatra. Rebelde de una época en donde el pop gobernó las corrientes musicales de Estados Unidos. Y conocido por su presteza para grabar duetos con todo tipo de figuras, en todo tipo de idiomas. Una de aquellas afortunadas fue Thalía, quien puede presumir de haber conocido al artista mítico, quien hoy muere a los 96 años de edad.

Tal proeza debió lograrse sólo a base de sacrificios. Uno de ellos, fue la levantarse muy temprano en suelo estadounidense, para acudir a un estudio de televisión en donde la cantante mexicana compartiría cámaras con el intérprete de “I Left My Heart In San Francisco”.

¿Cuándo grabaron un dueto Thalía y Tony Bennett?

La cantante de “Amor a la mexicana” tuvo la fortuna de participar en una producción discográfica que Tony Bennett configuró a base de varios duetos de sus más grandes éxitos. Dicho material llevó por nombre Viva Duets y fue publicado en el año 2012.

Aquel álbum sobre todo se compone de duetos con varios artistas de habla hispana procedentes de distintos países. Thalía fue afortunada de recibir la invitación, porque entre los dos existió una amistad que incluso se tradujo en las invitaciones de ambos sus celebraciones de cumpleaños.

La canción en cuestión que Thalía grabó en compañía de Tony Bennett fue “The Way You Look Tonight”, la cual originalmente perteneció a la banda sonora de la película La boda de mi mejor amigo. La regrabación del tema en forma de dueto ocurrió en un ambiente emocionante y de mucha cordialidad.

“En el estudio...Dueto con Tony Bennett... ‘The way you look tonight’ ... ¡Sueño hecho realidad!”, dijo Thalía a través de sus redes sociales.

El día que Thalía madrugó para cantar con Tony Bennett

Dicen que al que madruga, Dios lo ayuda. Por lo que las cosas estupendas de la vida requieren sacrificios muy altos como levantarse muy temprano. Hace poco más de una década cuando Thalía vivía en Nueva York, fue invitada por Bennett a un programa de la televisión estadounidense para que juntos pudieran cantar ante las cámaras “The Way You Look Tonight”.

No obstante, aquella experiencia tuvo que comenzar desde muy temprano. Y la cantante lo expresó en sus redes sociales, mientras dio una lección a sus seguidores de lo que significa el trabajo duro.

“Es inhumano este despertar a las 4:00 am. Pero por actuar junto con Tony Bennett en el Today Show vale la pena la desmañanada. Todavía es de noche acá donde estoy y ya rumbo al trabajo”, escribió.

A pesar de que el sueño todavía se apoderaba de ella, conforme se fue acercando a su destino y atravesaba el centro de Manhattan, Thalía tomó de nuevo su dispositivo y compartió una fotografía suya en Times Square a las 5:53 de la mañana. “Buenos días Manhattan”, escribió.

Desde luego su presentación fue todo un éxito, así como su dueto. Thalía siempre recordará con cariño sobre la vez que la vida le proporcionó la oportunidad de compartir micrófono y escenarios con un artista de la talla de Tony Bennett.

Muere Tony Bennett

Anthony Dominick Benedetto murió el 21 de julio del 2023 a los 96 años de edad. Ganador de 19 premios Grammy, uno de ellos por trayectoria. Fueron casi siete décadas las que dedicó a componer éxitos.

Su trayectoria fue tan grande que, a pesar de que para los noventa ya era una figura reconocida en la industria, su música adquirió un segundo aire, cuando durante aquella época, logró enamorar también a nuevas generaciones que tomaron la batuta y siguieron convirtiéndolo en generador de varios éxitos.