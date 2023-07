Adán Augusto es la “corcholata” con más dinero, aseguró Monreal

(Foto: Twitter)

El senador con licencia Ricardo Monreal aseguró este jueves que Adán Augusto López Hernández es la “corcholata” que más recursos económicos tiene en este proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial en las elecciones de 2024.

Desde Tampico, Tamaulipas, el también aspirante a candidato señaló a la prensa que por este motivo, el exsecretario de Gobernación (Segob) ha ido menos a más durante los recorridos del país, pues tiene más estructura de propaganda y movilización en sus mítines.

“A Adán Augusto lo veo con respeto porque para mí es el aspirante que tiene estructura territorial y también estructura en aire. Ha venido de menos a más. Claro, tiene también más recursos, más espectaculares, más bardas y más dinero, pero, he venido viéndolo crecer en el país y le tengo respeto”

A 38 días de que termine la contienda, Monreal se comprometió a no asumir actitudes de desplantes ni arrogancia, que dijo sentirse contento de sus resultados hasta ahora.

En varias ciudades del país se han registrado militantes repartiendo "periódicos" referentes a Adán Augusto (Foto: Twitter/LeninLen11)

“Conozco mi realidad y estoy luchando con seriedad para remontar y dar la sorpresa en esta elección indirecta, así es que me voy a esperar para lo que venga. Con todo respeto para ellos”

Incluso, reconoció que si no fuera por la prensa, no tendría la exposición que si tienen Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y López Hernández.

“Pues no tengo recursos porque no he invertido nada, no he dado un solo cinco a medios, nadie me ha pedido nada y eso me habla muy bien de qué hay una prensa en el país honesta y que no hace más que cubrir objetivamente”, expresó.

En este sentido, recalcó que no declinará por alguna de las “corcholatas” y que desde hace 25 años se “abrió” con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que siempre estará con él.

