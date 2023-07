María del Sol confesó lo difícil que es vivir sin su mamá ni hermanos

María del Sol se quedó a cargo de Damián, el hijo de su hermana Peggy, tras muerte de la periodista (Foto: Instagram)

María del Sol se encuentra en un momento importante en su vida, donde se vale de su fortaleza para continuar adelante pese a las recientes tragedias que marcaron a su familia.

Y es que la reputada cantante perdió a sus familiares en un lapso de poco tiempo. Cabe recordar que sus tres seres más cercanos fallecieron en menos de dos años, lo que significa para la intérprete de Un nuevo amor un duro golpe a su vida.

En diciembre de 2020, en plena pandemia de COVID-19, murió a los 92 años su madre, la primera actriz y destacada profesora de arte dramático Josefina Echánove, de quien aprendió el oficio artístico.

Más tarde, en marzo de 2021, partió de este mundo su hermana, la periodista Peggy Echánove; y tras ello, el 30 de noviembre de 2022, María del Sol le dijo adiós a su hermano, su colega en la actuación Alonso Echánove, quien murió a los 68 años.

Peggy, hermana de María del Sol, falleció dos meses después de Josefina, madre de ambas (Foto: @mariadelsol10/ Instagram)

Tras un periodo de duelo y reflexión, la actriz y cantante de 61 años se ha reincorporado a su vida profesional, y ahora forma parte de la obra musical El mago, recientemente estrenada en el Teatro Hidalgo, en Ciudad de México.

Ahora, la intérprete que comenzó su carrera en los años 70 habló al respecto de su situación emocional. Así lo dijo en su reciente visita al foro de Montse & Joe.

“La partida de mi hermana sí fue algo que me dejó partida y la partida de mi hermano Alonso también, entonces estoy aprendiendo a vivir de una manera diferente, se me fue toda mi historia. Ya no hay el ‘te acuerdas que allá, que tú’, no hay, es como un vacío de pronto fuerte”, compartió la famosa en el programa conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, donde también acudió como invitado el actor Luis Felipe Tovar.

La mamá y los hermanos de la cantante murieron recientemente Crédito:Unicable

Tovar se dijo honrado en la emisión de haber recibido recientemente la “presea Alonso Echánove” en el Festival Internacional de Cine del Bajío, celebrado en Guanajuato.

“Mi hermano al ser un primerísimo actor como lo es usted, sé que está contento de que haya recibido esa medalla usted, maestro. Así como el primerísimo actor Alberto Estrella y Paty Reyes Spíndola. La verdad fue algo muy bonito, es la primera vez que se entrega esta medalla. Mi hermano va a cumplir siete meses de haber partido a su residencia celestial y ha sido un tiempo difícil”, expresó la cantante que en su juventud destacó en el Festival OTI.

“Murió mi mamá y al mes, mi hermana, entonces sí ha sido un tiempo difícil, la verdad, para qué les digo que no. Llueve sobre mojado... no es emocional, es algo difícil de explicar, uno está preparado sobre todo para que los papás de alguna manera no partan, y la partida de mi mamá no nos agarró por sorpresa porque diría ella ‘no me cuezo al primer hervor’, entonces, es algo que esperabas”, compartió-

“Es una orfandad y hermandad pesada, pero no vine aquí a que se me apachurren”, bromeó la famosa.

Alonso Echánove murió en noviembre de 2022 a los 68 años (Foto: Archivo)

Recientemente la también estrella de teatro musical ya había hablado al respecto. Así lo dijo a principios de junio durante un evento para prensa de El mago.

“He llorado, he gritado, me he quejado, he hecho de todo, pero Dios…”, dijo la cantante a Mezcal TV.

“Fue muy difícil, muy difícil y sí me encanta eso de ‘el show must go on’, pero hay momentos en que dices ‘¡ay no! ¡que no siga!’; porque fue mi mamá, fue mi hermana, fue mi hermano, toda mi familia, en un año y cacho, ya no está”, añadió.

La famosa se dijo honrada de que se haya instaurado recientemente la "Presea Alonso Echánove" (Fotos Instagram: @mariadelsol10)

Además, María del Sol ha tenido que asumir otra responsabilidad con todo su cariño de familia.“Me quedé con el hijo de mi hermana. Mi hermana falleció y me regaló a su hijo Damián; es un niño especial, tiene 45 de edad y 4 mentales. Soy responsable de él, eso también me mantiene de alguna manera activa”.